https://1prime.ru/20250611/fsb-858394532.html
ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка"
ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка" - 11.06.2025, ПРАЙМ
ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка"
ФСБ России пресекла противоправную деятельность директора орловского филиала АО "Россельхозбанк", подозреваемого в незаконном переводе 2,4 миллиона евро за... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T09:58+0300
2025-06-11T09:58+0300
2025-06-11T09:58+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. ФСБ России пресекла противоправную деятельность директора орловского филиала АО "Россельхозбанк", подозреваемого в незаконном переводе 2,4 миллиона евро за рубеж по фиктивному контракту, действия фигуранта причинили банку ущерб свыше 167 миллионов рублей, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена противоправная деятельность директора орловского регионального филиала АО "Россельхозбанк", причастного к превышению должностных полномочий", - заявили в ФСБ. Установлено, что задержанный, будучи осведомленным о наличии корпоративного спора у клиента банка ООО "Мценский мясоперерабатывающий комбинат", не обладая соответствующими полномочиями, дал подчиненным указание о переводе 2,4 миллиона евро по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес компании, зарегистрированной в Республике Сингапур. Арбитражным судом указанная операция по выводу денежных средств за пределы юрисдикции Российской Федерации признана неправомерной. Отмечается, что в результате его противоправных действий АО "Россельхозбанк" причинен значительный материальный ущерб в размере 167 миллионов 715 тысяч рублей (по курсу Центрального Банка России на момент совершения перевода). "Следственным подразделением УФСБ России по Орловской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК России ("Превышение должностных полномочий"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности проведены при содействии службы безопасности АО "Россельхозбанк", - отмечается в релизе. Уточняется, что следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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россия, финансы, орловская область, фсб, россельхозбанк
РОССИЯ, Финансы, Орловская область, ФСБ, Россельхозбанк
ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка"
ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка" на 167 млн руб
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. ФСБ России пресекла противоправную деятельность директора орловского филиала АО "Россельхозбанк", подозреваемого в незаконном переводе 2,4 миллиона евро за рубеж по фиктивному контракту, действия фигуранта причинили банку ущерб свыше 167 миллионов рублей, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена противоправная деятельность директора орловского регионального филиала АО "Россельхозбанк", причастного к превышению должностных полномочий", - заявили в ФСБ.
Установлено, что задержанный, будучи осведомленным о наличии корпоративного спора у клиента банка ООО "Мценский мясоперерабатывающий комбинат", не обладая соответствующими полномочиями, дал подчиненным указание о переводе 2,4 миллиона евро по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес компании, зарегистрированной в Республике Сингапур. Арбитражным судом указанная операция по выводу денежных средств за пределы юрисдикции Российской Федерации признана неправомерной.
Отмечается, что в результате его противоправных действий АО "Россельхозбанк" причинен значительный материальный ущерб в размере 167 миллионов 715 тысяч рублей (по курсу Центрального Банка России на момент совершения перевода).
"Следственным подразделением УФСБ России по Орловской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК России ("Превышение должностных полномочий"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности проведены при содействии службы безопасности АО "Россельхозбанк", - отмечается в релизе.
Уточняется, что следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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