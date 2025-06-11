https://1prime.ru/20250611/fsb-858394532.html

ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка"

ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка" - 11.06.2025, ПРАЙМ

ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка"

ФСБ России пресекла противоправную деятельность директора орловского филиала АО "Россельхозбанк", подозреваемого в незаконном переводе 2,4 миллиона евро за... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T09:58+0300

2025-06-11T09:58+0300

2025-06-11T09:58+0300

россия

финансы

орловская область

фсб

россельхозбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bbce3b13629bda8c9e22179c25a229c.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. ФСБ России пресекла противоправную деятельность директора орловского филиала АО "Россельхозбанк", подозреваемого в незаконном переводе 2,4 миллиона евро за рубеж по фиктивному контракту, действия фигуранта причинили банку ущерб свыше 167 миллионов рублей, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена противоправная деятельность директора орловского регионального филиала АО "Россельхозбанк", причастного к превышению должностных полномочий", - заявили в ФСБ. Установлено, что задержанный, будучи осведомленным о наличии корпоративного спора у клиента банка ООО "Мценский мясоперерабатывающий комбинат", не обладая соответствующими полномочиями, дал подчиненным указание о переводе 2,4 миллиона евро по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес компании, зарегистрированной в Республике Сингапур. Арбитражным судом указанная операция по выводу денежных средств за пределы юрисдикции Российской Федерации признана неправомерной. Отмечается, что в результате его противоправных действий АО "Россельхозбанк" причинен значительный материальный ущерб в размере 167 миллионов 715 тысяч рублей (по курсу Центрального Банка России на момент совершения перевода). "Следственным подразделением УФСБ России по Орловской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК России ("Превышение должностных полномочий"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности проведены при содействии службы безопасности АО "Россельхозбанк", - отмечается в релизе. Уточняется, что следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

https://1prime.ru/20250610/fsb-858357979.html

орловская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, орловская область, фсб, россельхозбанк