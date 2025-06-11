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ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка" - 11.06.2025, ПРАЙМ
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ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка"
ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка" - 11.06.2025, ПРАЙМ
ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка"
ФСБ России пресекла противоправную деятельность директора орловского филиала АО "Россельхозбанк", подозреваемого в незаконном переводе 2,4 миллиона евро за... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T09:58+0300
2025-06-11T09:58+0300
россия
финансы
орловская область
фсб
россельхозбанк
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. ФСБ России пресекла противоправную деятельность директора орловского филиала АО "Россельхозбанк", подозреваемого в незаконном переводе 2,4 миллиона евро за рубеж по фиктивному контракту, действия фигуранта причинили банку ущерб свыше 167 миллионов рублей, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена противоправная деятельность директора орловского регионального филиала АО "Россельхозбанк", причастного к превышению должностных полномочий", - заявили в ФСБ. Установлено, что задержанный, будучи осведомленным о наличии корпоративного спора у клиента банка ООО "Мценский мясоперерабатывающий комбинат", не обладая соответствующими полномочиями, дал подчиненным указание о переводе 2,4 миллиона евро по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес компании, зарегистрированной в Республике Сингапур. Арбитражным судом указанная операция по выводу денежных средств за пределы юрисдикции Российской Федерации признана неправомерной. Отмечается, что в результате его противоправных действий АО "Россельхозбанк" причинен значительный материальный ущерб в размере 167 миллионов 715 тысяч рублей (по курсу Центрального Банка России на момент совершения перевода). "Следственным подразделением УФСБ России по Орловской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК России ("Превышение должностных полномочий"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности проведены при содействии службы безопасности АО "Россельхозбанк", - отмечается в релизе. Уточняется, что следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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россия, финансы, орловская область, фсб, россельхозбанк
РОССИЯ, Финансы, Орловская область, ФСБ, Россельхозбанк
09:58 11.06.2025
 
ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка"

ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка" на 167 млн руб

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. ФСБ России пресекла противоправную деятельность директора орловского филиала АО "Россельхозбанк", подозреваемого в незаконном переводе 2,4 миллиона евро за рубеж по фиктивному контракту, действия фигуранта причинили банку ущерб свыше 167 миллионов рублей, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена противоправная деятельность директора орловского регионального филиала АО "Россельхозбанк", причастного к превышению должностных полномочий", - заявили в ФСБ.
Установлено, что задержанный, будучи осведомленным о наличии корпоративного спора у клиента банка ООО "Мценский мясоперерабатывающий комбинат", не обладая соответствующими полномочиями, дал подчиненным указание о переводе 2,4 миллиона евро по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес компании, зарегистрированной в Республике Сингапур. Арбитражным судом указанная операция по выводу денежных средств за пределы юрисдикции Российской Федерации признана неправомерной.
Отмечается, что в результате его противоправных действий АО "Россельхозбанк" причинен значительный материальный ущерб в размере 167 миллионов 715 тысяч рублей (по курсу Центрального Банка России на момент совершения перевода).
"Следственным подразделением УФСБ России по Орловской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК России ("Превышение должностных полномочий"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности проведены при содействии службы безопасности АО "Россельхозбанк", - отмечается в релизе.
Уточняется, что следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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