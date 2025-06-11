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Фьючерсы Уолл-стрит перешли к снижению

Фьючерсы Уолл-стрит перешли к снижению - 11.06.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит перешли к снижению

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду снижаются перед выходом статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T14:52+0300

2025-06-11T14:52+0300

2025-06-11T14:52+0300

экономика

рынок

сша

bny mellon

nasdaq composite

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду снижаются перед выходом статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.44 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,24% - до 42 806 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,2%, до 21 918,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 6 033,75 пункта. В среду днем будут опубликованы данные по экономике США. Так, ожидается, что годовая инфляция в мае ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее. Позднее в этот же день ожидаются сведения по бюджету страны. Аналитики прогнозируют, что дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов против профицита в 258,4 миллиарда месяцем ранее. "Мы ожидаем, что сессия будет более насыщенной экономическими данными, так как необходимо внести некоторые коррективы в преддверии следующей недели, на которой ключевыми будут решения центральных банков", - сказал агентству Блумберг старший макроэкономический стратег BNY Mellon Джеф Ю (Geoff Yu).

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рынок, сша, bny mellon, nasdaq composite