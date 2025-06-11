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В ГД внесут проект о налоговых льготах для предприятий с ветеранами

В ГД внесут проект о налоговых льготах для предприятий с ветеранами - 11.06.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о налоговых льготах для предприятий с ветеранами

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о предоставлении налоговых льгот предприятиям, в штате... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T02:02+0300

2025-06-11T02:02+0300

2025-06-11T02:02+0300

экономика

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о предоставлении налоговых льгот предприятиям, в штате которых работает не менее 20% сотрудников со статусом ветерана боевых действий, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Настоящим законопроектом предлагается предоставить субъектам Российской Федерации право устанавливать пониженную налоговую ставку налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные бюджеты, для юридических лиц, в штате которых не менее 20 процентов составляют работники, имеющие статус ветеранов боевых действий, при этом размер налоговой ставки налога не может быть выше 13,5 процента", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что законопроект предоставляет экономические преференции компаниям, которые уделяют особое внимание трудоустройству ветеранов боевых действий, способствуют их социальной адаптации и интеграции в мирную жизнь. "Мы предлагаем предоставить регионам право устанавливать пониженную ставку налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные бюджеты. С 1 января этого года он составляет 25%. Из них 8% идут в федеральный бюджет, 17% – в бюджеты регионов, и в случае принятия законопроекта региональная часть должна будет составить не более 13,5%", – сказал политик. Лидер партии считает, что благодаря этому у предприятий появятся свободные средства на организацию социальной помощи сотрудникам со статусом ветерана боевых действий. "Они смогут пройти медицинскую, психологическую реабилитацию, профессиональное переобучение для получения новой специальности", – сказал он. Миронов также напомнил, что в мае 2025 года депутаты думской фракции СРЗП предложили ввести квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий в размере от двух до четырех процентов для предприятий с численностью сотрудников более 35 человек. "Кроме того, в 2023 году партия предлагала установить квоту в 3% от среднесписочной численности сотрудников для трудоустройства участников СВО в органы государственной и муниципальной власти", - подытожил депутат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сергей миронов, госдума