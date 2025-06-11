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В ГД внесут проект о налоговых льготах для предприятий с ветеранами - 11.06.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект о налоговых льготах для предприятий с ветеранами
В ГД внесут проект о налоговых льготах для предприятий с ветеранами - 11.06.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о налоговых льготах для предприятий с ветеранами
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о предоставлении налоговых льгот предприятиям, в штате... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T02:02+0300
2025-06-11T02:02+0300
экономика
сергей миронов
госдума
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о предоставлении налоговых льгот предприятиям, в штате которых работает не менее 20% сотрудников со статусом ветерана боевых действий, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Настоящим законопроектом предлагается предоставить субъектам Российской Федерации право устанавливать пониженную налоговую ставку налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные бюджеты, для юридических лиц, в штате которых не менее 20 процентов составляют работники, имеющие статус ветеранов боевых действий, при этом размер налоговой ставки налога не может быть выше 13,5 процента", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что законопроект предоставляет экономические преференции компаниям, которые уделяют особое внимание трудоустройству ветеранов боевых действий, способствуют их социальной адаптации и интеграции в мирную жизнь. "Мы предлагаем предоставить регионам право устанавливать пониженную ставку налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные бюджеты. С 1 января этого года он составляет 25%. Из них 8% идут в федеральный бюджет, 17% – в бюджеты регионов, и в случае принятия законопроекта региональная часть должна будет составить не более 13,5%", – сказал политик. Лидер партии считает, что благодаря этому у предприятий появятся свободные средства на организацию социальной помощи сотрудникам со статусом ветерана боевых действий. "Они смогут пройти медицинскую, психологическую реабилитацию, профессиональное переобучение для получения новой специальности", – сказал он. Миронов также напомнил, что в мае 2025 года депутаты думской фракции СРЗП предложили ввести квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий в размере от двух до четырех процентов для предприятий с численностью сотрудников более 35 человек. "Кроме того, в 2023 году партия предлагала установить квоту в 3% от среднесписочной численности сотрудников для трудоустройства участников СВО в органы государственной и муниципальной власти", - подытожил депутат.
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40
192
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сергей миронов, госдума
Экономика, Сергей Миронов, Госдума
02:02 11.06.2025
 
В ГД внесут проект о налоговых льготах для предприятий с ветеранами

В Госдуму внесут проект о налоговых льготах для предприятий с ветеранами боевых действий

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект о предоставлении налоговых льгот предприятиям, в штате которых работает не менее 20% сотрудников со статусом ветерана боевых действий, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
"Настоящим законопроектом предлагается предоставить субъектам Российской Федерации право устанавливать пониженную налоговую ставку налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные бюджеты, для юридических лиц, в штате которых не менее 20 процентов составляют работники, имеющие статус ветеранов боевых действий, при этом размер налоговой ставки налога не может быть выше 13,5 процента", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что законопроект предоставляет экономические преференции компаниям, которые уделяют особое внимание трудоустройству ветеранов боевых действий, способствуют их социальной адаптации и интеграции в мирную жизнь.
"Мы предлагаем предоставить регионам право устанавливать пониженную ставку налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные бюджеты. С 1 января этого года он составляет 25%. Из них 8% идут в федеральный бюджет, 17% – в бюджеты регионов, и в случае принятия законопроекта региональная часть должна будет составить не более 13,5%", – сказал политик.
Лидер партии считает, что благодаря этому у предприятий появятся свободные средства на организацию социальной помощи сотрудникам со статусом ветерана боевых действий.
"Они смогут пройти медицинскую, психологическую реабилитацию, профессиональное переобучение для получения новой специальности", – сказал он.
Миронов также напомнил, что в мае 2025 года депутаты думской фракции СРЗП предложили ввести квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий в размере от двух до четырех процентов для предприятий с численностью сотрудников более 35 человек.
"Кроме того, в 2023 году партия предлагала установить квоту в 3% от среднесписочной численности сотрудников для трудоустройства участников СВО в органы государственной и муниципальной власти", - подытожил депутат.
 
ЭкономикаСергей МироновГосдума
 
 
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