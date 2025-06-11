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ГП заявила об "участии" сотрудников компаний в утечках данных пользователей
ГП заявила об "участии" сотрудников компаний в утечках данных пользователей - 11.06.2025, ПРАЙМ
ГП заявила об "участии" сотрудников компаний в утечках данных пользователей
Сотрудники разных организаций играют немалую роль в утечке персональных данных пользователей, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T15:24+0300
2025-06-11T15:24+0300
2025-06-11T15:24+0300
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Сотрудники разных организаций играют немалую роль в утечке персональных данных пользователей, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генеральной прокуратуры России Олег Кипкаев. "К сожалению, сотрудники организаций сейчас немалую роль играют в утечке персональных данных. Да, мы строим системы, блокируем атаки и так далее. Но, к сожалению, внутри организаций есть люди, которые способствуют утечкам в том числе", - сказал Кипкаев на заседании секции в Совете Федерации, посвященной координации усилий государства и бизнеса в противодействии цифровому мошенничеству.
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технологии, общество , москва, совет федерации
Технологии, Общество , МОСКВА, Совет Федерации
ГП заявила об "участии" сотрудников компаний в утечках данных пользователей
ГП России: сотрудники разных организаций участвуют в утечке персональных данных
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Сотрудники разных организаций играют немалую роль в утечке персональных данных пользователей, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генеральной прокуратуры России Олег Кипкаев.
"К сожалению, сотрудники организаций сейчас немалую роль играют в утечке персональных данных. Да, мы строим системы, блокируем атаки и так далее. Но, к сожалению, внутри организаций есть люди, которые способствуют утечкам в том числе", - сказал Кипкаев на заседании секции в Совете Федерации, посвященной координации усилий государства и бизнеса в противодействии цифровому мошенничеству.
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