Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГП заявила об "участии" сотрудников компаний в утечках данных пользователей - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250611/genprokuratura-858413292.html
ГП заявила об "участии" сотрудников компаний в утечках данных пользователей
ГП заявила об "участии" сотрудников компаний в утечках данных пользователей - 11.06.2025, ПРАЙМ
ГП заявила об "участии" сотрудников компаний в утечках данных пользователей
Сотрудники разных организаций играют немалую роль в утечке персональных данных пользователей, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T15:24+0300
2025-06-11T15:24+0300
технологии
общество
москва
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/39/841453910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a55b4ec754267d9a95f6613f1f75794.jpg
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Сотрудники разных организаций играют немалую роль в утечке персональных данных пользователей, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генеральной прокуратуры России Олег Кипкаев. "К сожалению, сотрудники организаций сейчас немалую роль играют в утечке персональных данных. Да, мы строим системы, блокируем атаки и так далее. Но, к сожалению, внутри организаций есть люди, которые способствуют утечкам в том числе", - сказал Кипкаев на заседании секции в Совете Федерации, посвященной координации усилий государства и бизнеса в противодействии цифровому мошенничеству.
https://1prime.ru/20250611/moshenniki-858394851.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/39/841453910_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32d5d03d18d9ed01b24c165b103d2b85.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , москва, совет федерации
Технологии, Общество , МОСКВА, Совет Федерации
15:24 11.06.2025
 
ГП заявила об "участии" сотрудников компаний в утечках данных пользователей

ГП России: сотрудники разных организаций участвуют в утечке персональных данных

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры
Здание Генеральной прокуратуры - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Сотрудники разных организаций играют немалую роль в утечке персональных данных пользователей, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генеральной прокуратуры России Олег Кипкаев.
"К сожалению, сотрудники организаций сейчас немалую роль играют в утечке персональных данных. Да, мы строим системы, блокируем атаки и так далее. Но, к сожалению, внутри организаций есть люди, которые способствуют утечкам в том числе", - сказал Кипкаев на заседании секции в Совете Федерации, посвященной координации усилий государства и бизнеса в противодействии цифровому мошенничеству.
Молодой человек разговаривает по телефону - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
МВД рассказало, как обманывают мошенники в онлайн-знакомствах
10:01
 
ТехнологииОбществоМОСКВАСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала