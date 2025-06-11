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Глава Президентского совета Ливии получил приглашение на саммит в Москве
Глава Президентского совета Ливии получил приглашение на саммит в Москве - 11.06.2025, ПРАЙМ
Глава Президентского совета Ливии получил приглашение на саммит в Москве
Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи получил от президента России Владимира Путина официальное приглашение принять участие в российско-арабском... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T02:17+0300
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КАИР, 11 июн - ПРАЙМ. Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи получил от президента России Владимира Путина официальное приглашение принять участие в российско-арабском саммите, который состоится в Москве в середине октября, сообщила его пресс-служба.
"Глава Президентского совета Мухаммед аль-Менфи получил официальное приглашение от президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в российско-арабском саммите, который должен состояться в середине октября", - говорится в заявлении пресс-службы аль-Менфи.
Согласно заявлению, приглашение аль-Менфи передал во вторник вечером посол России в Ливии Айдар Аганин.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Москва в середине октября нынешнего года примет первый российско-арабский саммит. Президент России Владимир Путин заявил, что большинство друзей РФ в арабском мире дали согласие на участие в саммите.
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Глава Президентского совета Ливии получил приглашение на саммит в Москве
Глава Президентского совета Ливии получил от Путина приглашение принять участие в саммите
КАИР, 11 июн - ПРАЙМ. Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи получил от президента России Владимира Путина официальное приглашение принять участие в российско-арабском саммите, который состоится в Москве в середине октября, сообщила его пресс-служба.
"Глава Президентского совета Мухаммед аль-Менфи получил официальное приглашение от президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в российско-арабском саммите, который должен состояться в середине октября", - говорится в заявлении пресс-службы аль-Менфи.
Согласно заявлению, приглашение аль-Менфи передал во вторник вечером посол России в Ливии Айдар Аганин.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Москва в середине октября нынешнего года примет первый российско-арабский саммит. Президент России Владимир Путин заявил, что большинство друзей РФ в арабском мире дали согласие на участие в саммите.