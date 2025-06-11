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В Госдуме рассказали, когда вступит в силу закон о персональных данных

В Госдуме рассказали, когда вступит в силу закон о персональных данных - 11.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, когда вступит в силу закон о персональных данных

Закон, предусматривающий возможность обрабатывать обезличенные персональные данные без предварительного согласия человека, вступит в силу 1 сентября 2025 года,... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T02:32+0300

2025-06-11T02:32+0300

2025-06-11T02:32+0300

технологии

общество

экономика

москва

владимир путин

минцифры

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Закон, предусматривающий возможность обрабатывать обезличенные персональные данные без предварительного согласия человека, вступит в силу 1 сентября 2025 года, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. Президент России Владимир Путин в августе 2024 года подписал закон, совершенствующий порядок обезличивания персональных данных, их обработку и оборот. Законом совершенствуется механизм обработки персональных данных, полученных в результате их обезличивания. Устанавливаются особенности обработки персональных данных, полученных в результате обезличивания, при формировании составов таких данных и предоставления доступа к ним. Устанавливается порядок формирования состава персональных данных, полученных в результате их обезличивания, сгруппированных по определенному признаку, при условии, что последующая обработка таких данных не позволит определить их принадлежность к субъекту персональных данных. "Вступающий в силу с 1 сентября 2025 года закон об обработке обезличенных персональных данных — это важный шаг в формировании технологически продвинутой, но в то же время правозащищённой цифровой среды. Закон вводит более чёткие рамки для использования данных, исключающие прямую идентификацию граждан, и при этом предоставляет государству и уполномоченным организациям инструменты для анализа обезличенных массивов в интересах общественного управления и развития технологий, включая искусственный интеллект", - сказал он РИА Новости. Немкин отметил, что в законе особый акцент сделан на том, что при соблюдении технических и юридических условий изображения лиц и голосовые записи могут обрабатываться без предварительного согласия человека — при условии их должного обезличивания. "Это, безусловно, расширяет возможности городских цифровых сервисов, особенно в таких мегаполисах, как Москва, где активно применяются камеры и аудиосистемы в транспорте, общественных местах и учреждениях. Однако именно в этом аспекте крайне важна прозрачность методов обезличивания и контроль над тем, чтобы данные не могли быть "повёрнуты вспять" — то есть повторно идентифицированы", - считает парламентарий. По словам Немкина, для формирования составов данных Минцифры будет направлять требования операторам об их предоставлении в государственную информационную систему (ГИС). При этом не допускается формирование составов из биометрических данных. Закон задаёт достаточно строгие требования к тем, кто может получить доступ к таким данным: ни иностранцы, ни юридические лица с сомнительным статусом, ни лица с уголовным прошлым за киберпреступления не будут иметь к ним доступа. "Это решение направлено на снижение рисков утечек и злоупотреблений, и отражает растущий уровень внимания к вопросам защищенности данных в цифровой среде", - подчеркнул Немкин. Депутат добавил, что закон предусматривает механизм уведомления граждан о планируемой передаче данных, даже в обезличенном виде. "У субъектов данных будет право возразить против передачи, и в этом случае обработка не состоится. Такой подход создает баланс между интересами государства в сборе информации и правами граждан на контроль за своими данными, пусть и в обезличенной форме. Реализация этого механизма должна быть максимально простой и доступной, чтобы исключить формализм и непонимание среди пользователей. В целом, закон отражает глобальную тенденцию: нарастает стремление использовать большие обезличенные данные для повышения эффективности управления, при этом, конечно, без нарушений прав граждан", - сказал он. Немкин заключил, что обезличивание данных — это не просто удаление имени из базы, это сложный процесс, который должен гарантировать невозможность восстановления личности, и именно на это должна быть направлена работа регуляторов и разработчиков технологий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , москва, владимир путин, минцифры