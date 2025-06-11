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В Госдуме рассказали о мошенничестве с квартирами

В Госдуме рассказали о мошенничестве с квартирами - 11.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о мошенничестве с квартирами

Мошенники размещают на онлайн-сервисах объявления о сдаче квартиры по низкой цене, вымогая у потенциальных покупателей предоплату для осмотра и брони квартиры,... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T03:02+0300

2025-06-11T03:02+0300

2025-06-11T03:02+0300

недвижимость

общество

россия

москва

госдума

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мошенники размещают на онлайн-сервисах объявления о сдаче квартиры по низкой цене, вымогая у потенциальных покупателей предоплату для осмотра и брони квартиры, а получив необходимую сумму, перестают выходить на связь, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Последнее время участились случаи мошеннических действий с объявлениями о сдаче квартир в аренду на онлайн-сервисах. Мошенники выкладывают объявление с предложением снять квартиру, причем цена за нее указывается очень привлекательная - гораздо ниже среднерыночной. Однако для того, чтобы посмотреть лот вживую и забронировать, предлагают гражданам перейти в мессенджеры и просят предоплату", - сказал Колунов. По его словам, в итоге заинтересовавшегося человека просто обманывают – он переводит обговоренную заранее сумму денег, а далее мошенники перестают выходить на связь, а также удаляют объявление. "Таким образом, гражданин остается и без денег, и без обещанной квартиры в аренду. Будьте предельно бдительны и помните, что деньги авансом – без живой встречи и договора – просят только мошенники", - заключил парламентарий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, общество , россия, москва, госдума