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В Госдуме рассказали о мошенничестве с квартирами - 11.06.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали о мошенничестве с квартирами
В Госдуме рассказали о мошенничестве с квартирами - 11.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о мошенничестве с квартирами
Мошенники размещают на онлайн-сервисах объявления о сдаче квартиры по низкой цене, вымогая у потенциальных покупателей предоплату для осмотра и брони квартиры,... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T03:02+0300
2025-06-11T03:02+0300
недвижимость
общество
россия
москва
госдума
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мошенники размещают на онлайн-сервисах объявления о сдаче квартиры по низкой цене, вымогая у потенциальных покупателей предоплату для осмотра и брони квартиры, а получив необходимую сумму, перестают выходить на связь, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Последнее время участились случаи мошеннических действий с объявлениями о сдаче квартир в аренду на онлайн-сервисах. Мошенники выкладывают объявление с предложением снять квартиру, причем цена за нее указывается очень привлекательная - гораздо ниже среднерыночной. Однако для того, чтобы посмотреть лот вживую и забронировать, предлагают гражданам перейти в мессенджеры и просят предоплату", - сказал Колунов. По его словам, в итоге заинтересовавшегося человека просто обманывают – он переводит обговоренную заранее сумму денег, а далее мошенники перестают выходить на связь, а также удаляют объявление. "Таким образом, гражданин остается и без денег, и без обещанной квартиры в аренду. Будьте предельно бдительны и помните, что деньги авансом – без живой встречи и договора – просят только мошенники", - заключил парламентарий.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
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недвижимость, общество , россия, москва, госдума
Недвижимость, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Госдума
03:02 11.06.2025
 
В Госдуме рассказали о мошенничестве с квартирами

Депутат Колунов: мошенники размещают объявления о сдаче квартиры по низкой цене

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мошенники размещают на онлайн-сервисах объявления о сдаче квартиры по низкой цене, вымогая у потенциальных покупателей предоплату для осмотра и брони квартиры, а получив необходимую сумму, перестают выходить на связь, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Последнее время участились случаи мошеннических действий с объявлениями о сдаче квартир в аренду на онлайн-сервисах. Мошенники выкладывают объявление с предложением снять квартиру, причем цена за нее указывается очень привлекательная - гораздо ниже среднерыночной. Однако для того, чтобы посмотреть лот вживую и забронировать, предлагают гражданам перейти в мессенджеры и просят предоплату", - сказал Колунов.
По его словам, в итоге заинтересовавшегося человека просто обманывают – он переводит обговоренную заранее сумму денег, а далее мошенники перестают выходить на связь, а также удаляют объявление.
"Таким образом, гражданин остается и без денег, и без обещанной квартиры в аренду. Будьте предельно бдительны и помните, что деньги авансом – без живой встречи и договора – просят только мошенники", - заключил парламентарий.
 
НедвижимостьОбществоРОССИЯМОСКВАГосдума
 
 
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