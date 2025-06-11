Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили заморозку ипотеки для пострадавших заемщиков ИЖС - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250611/gosduma-858389836.html
В Госдуме предложили заморозку ипотеки для пострадавших заемщиков ИЖС
В Госдуме предложили заморозку ипотеки для пострадавших заемщиков ИЖС - 11.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили заморозку ипотеки для пострадавших заемщиков ИЖС
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Центрального банка России... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T06:42+0300
2025-06-11T06:42+0300
финансы
недвижимость
банки
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858389836.jpg?1749613354
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой предусмотреть механизм временной заморозки взысканий по ипотечным обязательствам для пострадавших заемщиков индивидуального жилищного строительства (ИЖС), документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу рассмотреть следующие варианты решения проблем обманутых заказчиков ИЖС… Предусмотреть механизм временной заморозки взысканий по ипотечным обязательствам, а также приостановку начисления процентов и штрафных санкций для пострадавших заемщиков ИЖС", - сказано в письме. Поскольку по льготным ипотечным программам правительство РФ компенсирует банкам разницу между рыночной и субсидированной процентной ставкой, в документе предлагается перенаправить средства господдержки не на компенсации банкам, а на прямое финансирование достройки жилых домов пострадавших заемщиков. Аксененко также предложил обязать банки при наличии неотправленных вторых траншей перечислять их на счет заемщика для самостоятельной достройки домов. Кроме того, он считает необходимым проработать вопрос об ужесточении требований к банковской аккредитации подрядных организаций. "Я уже очень долго бьюсь за справедливое решение проблемы обманутых заказчиков ИЖС. По сути, их "кинули" банки. В первую очередь проблема именно в этом", - сказал Аксененко РИА Новости. Он рассказал, что, когда люди только приходили брать ипотеку, сотрудники финорганизаций предлагали им оформлять договоры с аккредитованными заказчиками, а "аккредитация" в глазах обычного человека означает нечто проверенное и надежное, и именно так воспринимались заказчиками рекомендованные фирмы. "Однако, когда выяснилось, что компании оказались мошенниками и, собрав деньги, растворились, банки отвернулись от заемщиков, заявив, что аккредитация была не обязательная, ничего по сути не значила, да и в целом, никто не заставлял заключаться именно с предложенными компаниями", - добавил парламентарий. Депутат уточнил, что люди долгое время пытаются доказать обратное: без аккредитации подрядчика ипотеку просто не выдавали, и сейчас , по его словам, такой же позиции придерживается правительство: если у застройщика не было банковской аккредитации, заемщик не имел выбора привести, например, собственного подрядчика. "Получается, что в руки мошенников людей привели именно банки. В связи с этим считаю необходимым обязать банки нести ответственность за содеянное. Понятно, что по суду мошенников отправят за решетку, но сути проблемы обманутых людей это не изменит: дома не появятся, а кредиты останутся висеть мертвым грузом", - сообщил политик. Поэтому Аксененко предлагает возложить ответственность по финансированию достройки домов именно на те банковские организации, которые стали пособниками мошенников. Он подчеркнул, что в настоящее время банки кроме денег от заемщиков получают сверху деньги от государства – в качестве выпадающих доходов из-за разницы между льготной ипотечной ставкой и среднерыночной. А это, по его мнению, – огромные суммы, которых вполне хватит, чтобы закончить стройки, и речь не идет о тех деньгах, которые были переданы банку в качестве первоначальных взносов и по госпрограммам, например, материнские капиталы. "Поэтому считаю, что ЦБ как регулятор должен вмешаться и в кратчайшие сроки обеспечить исполнение такой меры решения проблемы. Люди находятся в очень сложных ситуациях и бросить их наедине с такой колоссальной проблемой государство не имеет права", - подытожил Аксененко.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, недвижимость, банки, эльвира набиуллина
Финансы, Недвижимость, Банки, Эльвира Набиуллина
06:42 11.06.2025
 
В Госдуме предложили заморозку ипотеки для пострадавших заемщиков ИЖС

Депутат Аксененко попросил ЦБ заморозку взысканий по ипотеке для пострадавших ИЖС

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой предусмотреть механизм временной заморозки взысканий по ипотечным обязательствам для пострадавших заемщиков индивидуального жилищного строительства (ИЖС), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу рассмотреть следующие варианты решения проблем обманутых заказчиков ИЖС… Предусмотреть механизм временной заморозки взысканий по ипотечным обязательствам, а также приостановку начисления процентов и штрафных санкций для пострадавших заемщиков ИЖС", - сказано в письме.
Поскольку по льготным ипотечным программам правительство РФ компенсирует банкам разницу между рыночной и субсидированной процентной ставкой, в документе предлагается перенаправить средства господдержки не на компенсации банкам, а на прямое финансирование достройки жилых домов пострадавших заемщиков.
Аксененко также предложил обязать банки при наличии неотправленных вторых траншей перечислять их на счет заемщика для самостоятельной достройки домов. Кроме того, он считает необходимым проработать вопрос об ужесточении требований к банковской аккредитации подрядных организаций.
"Я уже очень долго бьюсь за справедливое решение проблемы обманутых заказчиков ИЖС. По сути, их "кинули" банки. В первую очередь проблема именно в этом", - сказал Аксененко РИА Новости.
Он рассказал, что, когда люди только приходили брать ипотеку, сотрудники финорганизаций предлагали им оформлять договоры с аккредитованными заказчиками, а "аккредитация" в глазах обычного человека означает нечто проверенное и надежное, и именно так воспринимались заказчиками рекомендованные фирмы.
"Однако, когда выяснилось, что компании оказались мошенниками и, собрав деньги, растворились, банки отвернулись от заемщиков, заявив, что аккредитация была не обязательная, ничего по сути не значила, да и в целом, никто не заставлял заключаться именно с предложенными компаниями", - добавил парламентарий.
Депутат уточнил, что люди долгое время пытаются доказать обратное: без аккредитации подрядчика ипотеку просто не выдавали, и сейчас , по его словам, такой же позиции придерживается правительство: если у застройщика не было банковской аккредитации, заемщик не имел выбора привести, например, собственного подрядчика.
"Получается, что в руки мошенников людей привели именно банки. В связи с этим считаю необходимым обязать банки нести ответственность за содеянное. Понятно, что по суду мошенников отправят за решетку, но сути проблемы обманутых людей это не изменит: дома не появятся, а кредиты останутся висеть мертвым грузом", - сообщил политик.
Поэтому Аксененко предлагает возложить ответственность по финансированию достройки домов именно на те банковские организации, которые стали пособниками мошенников.
Он подчеркнул, что в настоящее время банки кроме денег от заемщиков получают сверху деньги от государства – в качестве выпадающих доходов из-за разницы между льготной ипотечной ставкой и среднерыночной. А это, по его мнению, – огромные суммы, которых вполне хватит, чтобы закончить стройки, и речь не идет о тех деньгах, которые были переданы банку в качестве первоначальных взносов и по госпрограммам, например, материнские капиталы.
"Поэтому считаю, что ЦБ как регулятор должен вмешаться и в кратчайшие сроки обеспечить исполнение такой меры решения проблемы. Люди находятся в очень сложных ситуациях и бросить их наедине с такой колоссальной проблемой государство не имеет права", - подытожил Аксененко.
 
ФинансыНедвижимостьБанкиЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала