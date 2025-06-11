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Госдума скорректировала основные параметры бюджета России на 2025 год

Госдума скорректировала основные параметры бюджета России на 2025 год - 11.06.2025, ПРАЙМ

Госдума скорректировала основные параметры бюджета России на 2025 год

Госдума приняла закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий увеличение его расходов на 829 миллиардов рублей. | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T15:51+0300

2025-06-11T15:51+0300

2025-06-11T15:51+0300

экономика

москва

госдума

бюджет

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий увеличение его расходов на 829 миллиардов рублей. Документ подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год и исполнения бюджета за истекший период года. Прогноз роста ВВП по итогам года остался без изменений – на уровне 2,5%; оценка инфляции повышена до 7,6% с 4,5%; прогноз цены на нефть понижен до 56 долларов с 69,7 доллара за баррель; прогноз курса рубля скорректирован до 94,3 рубля за доллар с 96,5 рубля. Согласно закону, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2026 года повышается до 30,62 триллиона с 29,385 триллиона рублей, внешнего – сокращается до 59,9 миллиарда с 61,1 миллиарда долларов. А общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год увеличивается до 1,649 триллиона с 1,634 триллиона рублей. Приоритеты бюджета при этом остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. Расходы на госпрограммы увеличиваются: на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия – на 41,847 миллиарда рублей, развития здравоохранения – на 26 миллиардов, обеспечения обороноспособности страны – на 24,178 миллиарда, социальной поддержки граждан – на 17,778 миллиарда, экономического развития и инновационной экономики – на 2,86 миллиарда, развития образования – на 3,26 миллиарда рублей. Помимо этого, по решениям правительства РФ "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и корпорация "Туризм.РФ" в 2025 году смогут направить неиспользованные средства взносов в их уставные капиталы на определенные цели. ОАК будет вправе использовать до 400 миллионов рублей на финансирование модернизации узлов связи на воздушных судах спецназначения типа Ту-214, находящихся в собственности РФ; до 2,2 миллиарда рублей - на НИОКР, проводимые для улучшения характеристик и оптимизации веса самолета МС-21-310. Сделать это корпорация сможет в том числе путем взносов в уставные капиталы дочерних обществ. А корпорация "Туризм.РФ" сможет направить до 1,726 миллиарда рублей на предоставление льготных займов организациям, осуществляющим деятельность в сфере туризма в Анапе и Темрюкском муниципальном районе Краснодарского края, пострадавшим в связи с отменой весенних и летних бронирований из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Данные средства можно будет "направлять, в том числе на поддержку отелей, которые находятся в зоне закрытия пляжей, и предоставить им льготные займы на поддержание деятельности", поясняла в понедельник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам первый замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова.

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москва, госдума, бюджет