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Госдума приняла закон о создании госинформсистемы "Антикартель"

Госдума приняла закон о создании госинформсистемы "Антикартель" - 11.06.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о создании госинформсистемы "Антикартель"

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о создании государственной информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению соглашений,... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T16:07+0300

2025-06-11T16:07+0300

2025-06-11T16:07+0300

экономика

технологии

общество

москва

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о создании государственной информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению соглашений, ограничивающих конкуренцию (ГИС "Антикартель"). Документ легализует использование цифровых технологий для выявления картелей в госзакупках, причем основная задача системы - не только фиксировать нарушения, но и выявлять риски таких нарушений, поясняли ранее журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Новый закон устанавливает правовые основы для создания и функционирования ГИС "Антикартель". Он предусматривает, что правительство РФ утвердит положение об этой системе. В нем будут определены задачи, функции и принципы ее функционирования; пользователи системы и их полномочия; перечни источников обрабатываемой информации и видов информации, предоставляемой в нее в обязательном порядке, и иные вопросы ее функционирования. Оператором ГИС "Антикартель" будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). При расследовании картелей ФАС ранее использовала в опытном режиме автоматизированную информационную систему "Антикартель". Однако ее функционал позволял отслеживать лишь часть проводимых торгов. Наработки этой системы ведомство применило для создания ГИС "Антикартель". Эта система предполагает внедрение нового, более широкого функционала с помощью элементов искусственного интеллекта, включая автоматизированный ежедневный анализ торгов и риск-ориентированный подход, а также интеграцию с иными информационными системами и базами данных органов власти и компаний. Это позволит проводить комплексное исследование данных и ежедневный анализ 100% проводимых закупочных процедур, а также оперативно получать информацию, сокращая число направляемых запросов, поясняла ФАС. Внедрение ГИС "Антикартель" также обеспечит значительную экономию бюджетных средств за счет декартелизации государственных и муниципальных закупок и создания конкурентных условий для участников торгов, подчеркивали в ведомстве. Закон должен вступить в силу с 1 августа 2025 года.

https://1prime.ru/20250611/gosduma-858414540.html

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технологии, общество , москва, дмитрий григоренко