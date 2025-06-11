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Госдума приняла проект о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений
Госдума приняла проект о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений - 11.06.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла проект о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений
Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении налоговых стимулов для участия граждан в программе долгосрочных сбережений (ПДС). | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T16:43+0300
2025-06-11T16:43+0300
2025-06-11T16:43+0300
экономика
финансы
россия
госдума
нпф
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении налоговых стимулов для участия граждан в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Документ, внесенный правительством, в частности, предусматривает стимулы для работодателей участвовать в формировании долгосрочных накоплений своих работников. Расходы на софинансирование этих накоплений в пределах 12% от размера оплаты труда каждого сотрудника можно будет вычесть из базы по налогу на прибыль, и они не будут облагаться страховыми взносами. ПДС действует в России с 2024 года. Россияне, участвующие в программе, могут заключить с НПФ или управляющей компанией договор долгосрочных сбережений и в течение 10 лет получать государственное софинансирование своих взносов в размере до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, участники программы имеют право на вычет по НДФЛ с суммы взносов до 400 тысяч рублей в год. Минимальный срок вложения средств для получения налоговых вычетов – не менее 10 лет. При этом сейчас действует переходный период: в 2024-2026 годах минимальный срок составляет 5 лет, а далее он будет ежегодно повышаться на год, пока не достигнет 10 лет. Одобренный Госдумой законопроект уточняет минимальный срок накоплений для получения вычетов: он будет определяться исходя из даты обращения гражданина за выплатой, а не из факта наступления оснований для ее назначения. Кроме того, при переводе всех средств со счета долгосрочных сбережений в новый договор предлагается засчитывать срок действия старого договора, прекращенного в связи с таким переводом. Предполагается, что выплаты в рамках ПДС будут облагаться НДФЛ по ставкам 13% или 15%, в зависимости от суммы налоговых баз. Более высокие прогрессивные ставки подоходного налога применяться не будут. Таким образом, законопроект выравнивает условия налогообложения долгосрочных сбережений с другими продуктами: страховыми и пенсионными выплатами, а также доходами от инвестиций на ИИС. Документ распространяет возможность получения действующего налогового вычета для ПДС и на взносы по договорам страхования жизни, в том числе долевого страхования жизни (ДСЖ). При этом для договоров страхования жизни сроком от трех до пяти лет, заключенных до 2025 года, сохраняется возможность применения прежних условий обложения НДФЛ. До 2025 года страховые выплаты по договорам страхования жизни освобождались от НДФЛ в рамках предельных значений, которые рассчитывались по специальному порядку с учетом ключевой ставки ЦБ. Льготу предлагается сохранить только для той части выплат по договорам страхования жизни, которая сформирована из инвестиционного дохода, полученного до 2025 года. Владельцам старых договоров страхования жизни сроком больше пяти лет законопроект предоставляет возможность выбора: применять прежний порядок налогообложения или не платить НДФЛ с выплаты, превышающей сумму уплаченных взносов, в пределах 30 миллионов рублей. Но эти нормы не планируется распространять на договоры страхования жизни, по которым страховая премия была увеличена после 30 июня 2024 года или в которых предусмотрено условие их продления.
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финансы, россия, госдума, нпф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Госдума, НПФ
Госдума приняла проект о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений
ГД приняла в I чтении проект о расширении налоговых стимулов для участия в ПДС
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении налоговых стимулов для участия граждан в программе долгосрочных сбережений (ПДС).
Документ, внесенный правительством, в частности, предусматривает стимулы для работодателей участвовать в формировании долгосрочных накоплений своих работников. Расходы на софинансирование этих накоплений в пределах 12% от размера оплаты труда каждого сотрудника можно будет вычесть из базы по налогу на прибыль, и они не будут облагаться страховыми взносами.
ПДС действует в России с 2024 года. Россияне, участвующие в программе, могут заключить с НПФ или управляющей компанией договор долгосрочных сбережений и в течение 10 лет получать государственное софинансирование своих взносов в размере до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, участники программы имеют право на вычет по НДФЛ с суммы взносов до 400 тысяч рублей в год.
Минимальный срок вложения средств для получения налоговых вычетов – не менее 10 лет. При этом сейчас действует переходный период: в 2024-2026 годах минимальный срок составляет 5 лет, а далее он будет ежегодно повышаться на год, пока не достигнет 10 лет.
Одобренный Госдумой законопроект уточняет минимальный срок накоплений для получения вычетов: он будет определяться исходя из даты обращения гражданина за выплатой, а не из факта наступления оснований для ее назначения. Кроме того, при переводе всех средств со счета долгосрочных сбережений в новый договор предлагается засчитывать срок действия старого договора, прекращенного в связи с таким переводом.
Предполагается, что выплаты в рамках ПДС будут облагаться НДФЛ по ставкам 13% или 15%, в зависимости от суммы налоговых баз. Более высокие прогрессивные ставки подоходного налога применяться не будут. Таким образом, законопроект выравнивает условия налогообложения долгосрочных сбережений с другими продуктами: страховыми и пенсионными выплатами, а также доходами от инвестиций на ИИС.
Документ распространяет возможность получения действующего налогового вычета для ПДС и на взносы по договорам страхования жизни, в том числе долевого страхования жизни (ДСЖ).
При этом для договоров страхования жизни сроком от трех до пяти лет, заключенных до 2025 года, сохраняется возможность применения прежних условий обложения НДФЛ. До 2025 года страховые выплаты по договорам страхования жизни освобождались от НДФЛ в рамках предельных значений, которые рассчитывались по специальному порядку с учетом ключевой ставки ЦБ. Льготу предлагается сохранить только для той части выплат по договорам страхования жизни, которая сформирована из инвестиционного дохода, полученного до 2025 года.
Владельцам старых договоров страхования жизни сроком больше пяти лет законопроект предоставляет возможность выбора: применять прежний порядок налогообложения или не платить НДФЛ с выплаты, превышающей сумму уплаченных взносов, в пределах 30 миллионов рублей.
Но эти нормы не планируется распространять на договоры страхования жизни, по которым страховая премия была увеличена после 30 июня 2024 года или в которых предусмотрено условие их продления.
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