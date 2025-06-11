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ГД в I чтении установила особенности изъятия криптовалюты - 11.06.2025, ПРАЙМ
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ГД в I чтении установила особенности изъятия криптовалюты
ГД в I чтении установила особенности изъятия криптовалюты - 11.06.2025, ПРАЙМ
ГД в I чтении установила особенности изъятия криптовалюты
Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий особенности изъятия цифровой валюты при расследовании уголовных дел. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T17:10+0300
2025-06-11T17:10+0300
финансы
госдума
операции с криптовалютой
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий особенности изъятия цифровой валюты при расследовании уголовных дел. Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях снижения рисков, связанных с оборотом и использованием криптовалюты в преступной деятельности. "В последние годы все большее распространение получает использование цифровой валюты при совершении преступлений, особенно при отмывании преступных доходов. В то же время действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство не содержат положений, касающихся выявления, ареста и конфискации соответствующих активов", - пояснила на заседании Госдумы замглавы Минюста РФ Елена Ардабьева. Законопроект признает цифровую валюту для целей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов имуществом, а также регламентирует действия следователя (дознавателя) при выявлении в ходе предварительного расследования криптовалюты, которая должна быть изъята и признана вещественным доказательством. При этом ему предоставляется возможность выбрать способ ее изъятия в зависимости от ситуации и конкретного вида цифровой валюты. Следователь (дознаватель) будет вправе изъять материальный носитель (сервер, компьютер и т.д.), содержащий криптовалюту или коды доступа к ней, а также перевести такую валюту на адрес-идентификатор, позволяющий обеспечить ее сохранность. Изъятие проводится с участием специалиста, который определяет в том числе необходимые меры для обеспечения сохранности цифровой валюты с учетом ее особенностей. Порядок перевода на адрес-идентификатор и хранения изъятой криптовалюты установит правительство РФ. Вопрос об аресте изъятой при обыске цифровой валюты будет решаться судом. Необходимость ее ареста, исходя из пояснительной записки, может возникнуть и в случае, когда до этого криптовалюта не изымалась в ходе следственного действия. Например, когда на допросе выясняется, что хранение цифровой валюты организовано на "горячем кошельке" криптобиржи.
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финансы, госдума, операции с криптовалютой
Финансы, Госдума, операции с криптовалютой
17:10 11.06.2025
 
ГД в I чтении установила особенности изъятия криптовалюты

ГД приняла в I чтении проект об изъятии цифровой валюты при расследовании уголовных дел

Дума
Дума
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий особенности изъятия цифровой валюты при расследовании уголовных дел.
Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях снижения рисков, связанных с оборотом и использованием криптовалюты в преступной деятельности. "В последние годы все большее распространение получает использование цифровой валюты при совершении преступлений, особенно при отмывании преступных доходов. В то же время действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство не содержат положений, касающихся выявления, ареста и конфискации соответствующих активов", - пояснила на заседании Госдумы замглавы Минюста РФ Елена Ардабьева.
Законопроект признает цифровую валюту для целей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов имуществом, а также регламентирует действия следователя (дознавателя) при выявлении в ходе предварительного расследования криптовалюты, которая должна быть изъята и признана вещественным доказательством. При этом ему предоставляется возможность выбрать способ ее изъятия в зависимости от ситуации и конкретного вида цифровой валюты.
Следователь (дознаватель) будет вправе изъять материальный носитель (сервер, компьютер и т.д.), содержащий криптовалюту или коды доступа к ней, а также перевести такую валюту на адрес-идентификатор, позволяющий обеспечить ее сохранность. Изъятие проводится с участием специалиста, который определяет в том числе необходимые меры для обеспечения сохранности цифровой валюты с учетом ее особенностей.
Порядок перевода на адрес-идентификатор и хранения изъятой криптовалюты установит правительство РФ. Вопрос об аресте изъятой при обыске цифровой валюты будет решаться судом. Необходимость ее ареста, исходя из пояснительной записки, может возникнуть и в случае, когда до этого криптовалюта не изымалась в ходе следственного действия. Например, когда на допросе выясняется, что хранение цифровой валюты организовано на "горячем кошельке" криптобиржи.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
В ГД внесут законопроект о конфискации незаконно добытой криптовалюты
12:28
 
ФинансыГосдумаоперации с криптовалютой
 
 
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