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Госдума отклонила проект о полном запрете рекламы энергетиков - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Госдума отклонила проект о полном запрете рекламы энергетиков
Госдума отклонила проект о полном запрете рекламы энергетиков - 11.06.2025, ПРАЙМ
Госдума отклонила проект о полном запрете рекламы энергетиков
Госдума отклонила в первом чтении законопроект о запрете любой рекламы тонизирующих (энергетических) напитков. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T17:46+0300
2025-06-11T17:46+0300
госдума
энергетики
реклама
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о запрете любой рекламы тонизирующих (энергетических) напитков. Документ внесен группой депутатов от ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой. Учитывая наносимый энергетиками вред здоровью детей, подростков, молодежи и взрослого населения, необходимо установить на федеральном уровне запрет на рекламу этих напитков, как это уже сделано в отношении табака, считают авторы. Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по экономической политике. Кабмин обратил внимание, что необходимые меры по защите несовершеннолетних от злоупотребления тонизирующими напитками уже предусмотрены в законе о рекламе. А реклама таких напитков, в том числе энергетических, не соответствующих требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", запрещена. Кроме того, сейчас не допускается оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15%, содержащей тонизирующие вещества (компоненты). А поскольку оборот тонизирующих напитков, соответствующих требованиям технического регулирования, в России не запрещен, то предлагаемый запрет "существенно ограничит" права лиц, занимающихся их производством и реализацией, отмечается в официальном отзыве правительства. Комитет по экономполитике в свою очередь считает, что для достижения целей, заявленных авторами законопроекта, следует обратить внимание потребителей на вред чрезмерного потребления тонизирующих (энергетических) напитков, а не вводить полный запрет на их рекламу. В этой связи комитет полагает целесообразным проработать вопрос ограничения рекламы тонизирующих (энергетических) напитков по аналогии с уже существующими законодательными ограничениями рекламы иных видов товаров. Это "будет способствовать снижению употребления этой продукции, в том числе и несовершеннолетними", сказано в заключении комитета.
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госдума, энергетики, реклама
Госдума, энергетики, реклама
17:46 11.06.2025
 
Госдума отклонила проект о полном запрете рекламы энергетиков

ГД отклонила в первом чтении проект о полном запрете рекламы тонизирующих напитков

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПродажа энергетических напитков
Продажа энергетических напитков - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о запрете любой рекламы тонизирующих (энергетических) напитков.
Документ внесен группой депутатов от ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой. Учитывая наносимый энергетиками вред здоровью детей, подростков, молодежи и взрослого населения, необходимо установить на федеральном уровне запрет на рекламу этих напитков, как это уже сделано в отношении табака, считают авторы.
Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по экономической политике. Кабмин обратил внимание, что необходимые меры по защите несовершеннолетних от злоупотребления тонизирующими напитками уже предусмотрены в законе о рекламе. А реклама таких напитков, в том числе энергетических, не соответствующих требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", запрещена.
Кроме того, сейчас не допускается оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15%, содержащей тонизирующие вещества (компоненты). А поскольку оборот тонизирующих напитков, соответствующих требованиям технического регулирования, в России не запрещен, то предлагаемый запрет "существенно ограничит" права лиц, занимающихся их производством и реализацией, отмечается в официальном отзыве правительства.
Комитет по экономполитике в свою очередь считает, что для достижения целей, заявленных авторами законопроекта, следует обратить внимание потребителей на вред чрезмерного потребления тонизирующих (энергетических) напитков, а не вводить полный запрет на их рекламу.
В этой связи комитет полагает целесообразным проработать вопрос ограничения рекламы тонизирующих (энергетических) напитков по аналогии с уже существующими законодательными ограничениями рекламы иных видов товаров. Это "будет способствовать снижению употребления этой продукции, в том числе и несовершеннолетними", сказано в заключении комитета.
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