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Грузооборот морских портов России снизился

Грузооборот морских портов России снизился - 11.06.2025, ПРАЙМ

Грузооборот морских портов России снизился

Грузооборот морских портов России по итогам января-мая снизился на 4,9% по отношению к аналогичному периоду 2024 года и составил 355,3 миллиона тонн, сообщили в | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T14:50+0300

2025-06-11T14:50+0300

2025-06-11T14:50+0300

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России по итогам января-мая снизился на 4,9% по отношению к аналогичному периоду 2024 года и составил 355,3 миллиона тонн, сообщили в Ассоциации морских торговых портов (АСОП). "Грузооборот морских портов России за пять месяцев 2025 года уменьшился на 4,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 355,3 миллиона тонн", - говорится в сообщении. В АСОП отметили, что объем перевалки сухогрузов составил 170,6 миллиона тонн (-6% к январю-маю 2024 года), в том числе: угля – 78,3 миллиона тонн (+1,5%), грузов в контейнерах - 23,1 миллиона тонн (-0,3%), минеральных удобрений - 19,8 миллиона тонн (+12,1%), зерна – 14,6 миллиона тонн (-54,2%), черных металлов – 10,3 миллиона тонн (+24,5%), руды – 5,4 миллиона тонн (+41,3%). Перевалка наливных грузов в отчетном периоде составила 184,7 миллиона тонн, что на 3,9% ниже аналогичного периода прошлого года. Так, грузооборот по нефти составил 110,8 миллиона тонн (-3,9%), нефтепродуктам – 53,3 миллиона тонн (-5,1%), сжиженному газу – 16,2 миллиона тонн (+0,9%), пищевым грузам – 2,5 миллиона тонн (-12%). Экспортных грузов в морских портах РФ перегружено 279,8 миллиона тонн, что на 5,3% ниже показателя января-мая 2024 года, импортных грузов – 17,6 миллиона тонн (+3,9%), транзитных – 30,2 миллиона тонн (+6%), каботажных – 27,7 миллиона тонн (-15,4%). Грузооборот морских портов Арктического бассейна в отчетном периоде снизился на 7,5% и составил 36,4 миллиона тонн. Перевалка морских портов Балтийского бассейна снизилась на 3%, до 113,6 миллиона тонн. Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 10,6%, до 104,5 миллиона тонн. Перевалка морских портов Каспийского бассейна составила 2,7 миллиона тонн, что на 35,4% ниже показателя января-мая 2024 года. Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос на 2% и достиг 98 миллионов тонн.

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бизнес, россия, асоп