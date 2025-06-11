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Вучич предложил Зеленскому помощь в восстановлении 1-2 городов

Вучич предложил Зеленскому помощь в восстановлении 1-2 городов - 11.06.2025, ПРАЙМ

Вучич предложил Зеленскому помощь в восстановлении 1-2 городов

Президент Сербии Александр Вучич в среду на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" в Одессе предложил Владимиру Зеленскому помощь в восстановлении одного-двух | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T23:30+0300

2025-06-11T23:30+0300

2025-06-11T23:58+0300

мировая экономика

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белград

александр вучич

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в среду на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" в Одессе предложил Владимиру Зеленскому помощь в восстановлении одного-двух украинских городов или региона. "Мы могли взять один или два небольших города или один маленький регион, который мы могли бы возродить. И я думаю, что это было бы чем-то очень понятным, заметным для людей на Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку", - сказал Вучич на саммите, видео которого транслировалось в YouTube-канале офиса Зеленского. Вучич также добавил, что Сербия открыта к оказанию как гуманитарной, так и политической помощи. "Говоря о гуманитарных вопросах и о других, таких как политическая поддержка вашей территориальной целостности, вы всегда можете на нас рассчитывать. Мы всегда готовы слушать вас и смотреть, как мы можем помочь", - отметил Вучич. Министр по европейской интеграции Неманья Старович сообщил 16 мая, что сербская гумпомощь Украине за последние 3,5 года превзошла объем отправленной Киеву помощи всех остальных стран Западных Балкан вместе взятых. Тогда было передано оборудование для восстановления энергосетей, стоимость которого не раскрывалась. Вучич указал в ноябре 2024 года, что власти страны к тому моменту отправили гуманитарной помощи Украине на сумму 52 миллиона евро. В октябре прошлого года официальный Белград сообщил об отправке электрогенераторов на 8,4 миллиона евро и открытии в Киеве сербского посольства, переведенного в Белград в начале марта 2022 года. Сербский лидер ранее сообщал, что официальный Белград оказал в 20 раз больше помощи Киеву, чем все страны Балкан, включая партия сербской помощи в пять тысяч ноутбуков и iPad.

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украина

киев

белград

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мировая экономика, украина, киев, белград, александр вучич, владимир зеленский