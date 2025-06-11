https://1prime.ru/20250611/help-858425868.html
Вучич предложил Зеленскому помощь в восстановлении 1-2 городов
Вучич предложил Зеленскому помощь в восстановлении 1-2 городов - 11.06.2025, ПРАЙМ
Вучич предложил Зеленскому помощь в восстановлении 1-2 городов
Президент Сербии Александр Вучич в среду на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" в Одессе предложил Владимиру Зеленскому помощь в восстановлении одного-двух | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T23:30+0300
2025-06-11T23:30+0300
2025-06-11T23:58+0300
мировая экономика
украина
киев
белград
александр вучич
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в среду на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" в Одессе предложил Владимиру Зеленскому помощь в восстановлении одного-двух украинских городов или региона. "Мы могли взять один или два небольших города или один маленький регион, который мы могли бы возродить. И я думаю, что это было бы чем-то очень понятным, заметным для людей на Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку", - сказал Вучич на саммите, видео которого транслировалось в YouTube-канале офиса Зеленского. Вучич также добавил, что Сербия открыта к оказанию как гуманитарной, так и политической помощи. "Говоря о гуманитарных вопросах и о других, таких как политическая поддержка вашей территориальной целостности, вы всегда можете на нас рассчитывать. Мы всегда готовы слушать вас и смотреть, как мы можем помочь", - отметил Вучич. Министр по европейской интеграции Неманья Старович сообщил 16 мая, что сербская гумпомощь Украине за последние 3,5 года превзошла объем отправленной Киеву помощи всех остальных стран Западных Балкан вместе взятых. Тогда было передано оборудование для восстановления энергосетей, стоимость которого не раскрывалась. Вучич указал в ноябре 2024 года, что власти страны к тому моменту отправили гуманитарной помощи Украине на сумму 52 миллиона евро. В октябре прошлого года официальный Белград сообщил об отправке электрогенераторов на 8,4 миллиона евро и открытии в Киеве сербского посольства, переведенного в Белград в начале марта 2022 года. Сербский лидер ранее сообщал, что официальный Белград оказал в 20 раз больше помощи Киеву, чем все страны Балкан, включая партия сербской помощи в пять тысяч ноутбуков и iPad.
https://1prime.ru/20250529/vucic-858038141.html
украина
киев
белград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_23ec5241f3385d342214d042cd47efe4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, киев, белград, александр вучич, владимир зеленский
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, БЕЛГРАД, Александр Вучич, Владимир Зеленский
Вучич предложил Зеленскому помощь в восстановлении 1-2 городов
Вучич в Одессе предложил Зеленскому помощь в восстановлении пары городов
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в среду на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" в Одессе предложил Владимиру Зеленскому помощь в восстановлении одного-двух украинских городов или региона.
"Мы могли взять один или два небольших города или один маленький регион, который мы могли бы возродить. И я думаю, что это было бы чем-то очень понятным, заметным для людей на Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку", - сказал Вучич на саммите, видео которого транслировалось в YouTube-канале офиса Зеленского.
Вучич также добавил, что Сербия открыта к оказанию как гуманитарной, так и политической помощи.
"Говоря о гуманитарных вопросах и о других, таких как политическая поддержка вашей территориальной целостности, вы всегда можете на нас рассчитывать. Мы всегда готовы слушать вас и смотреть, как мы можем помочь", - отметил Вучич.
Министр по европейской интеграции Неманья Старович сообщил 16 мая, что сербская гумпомощь Украине за последние 3,5 года превзошла объем отправленной Киеву помощи всех остальных стран Западных Балкан вместе взятых. Тогда было передано оборудование для восстановления энергосетей, стоимость которого не раскрывалась.
Вучич указал в ноябре 2024 года, что власти страны к тому моменту отправили гуманитарной помощи Украине на сумму 52 миллиона евро. В октябре прошлого года официальный Белград сообщил об отправке электрогенераторов на 8,4 миллиона евро и открытии в Киеве сербского посольства, переведенного в Белград в начале марта 2022 года. Сербский лидер ранее сообщал, что официальный Белград оказал в 20 раз больше помощи Киеву, чем все страны Балкан, включая партия сербской помощи в пять тысяч ноутбуков и iPad.
Вучич заявил, что обсуждал с Путиным сообщения о поставках оружия Киеву