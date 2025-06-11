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Цены на газ в Европе выросли на 5% - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Цены на газ в Европе выросли на 5%
Цены на газ в Европе выросли на 5% - 11.06.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе выросли на 5%
Биржевые цены на газ в Европе выросли в среду на 5% – до 428 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T20:15+0300
2025-06-11T20:15+0300
энергетика
газ
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе выросли в среду на 5% – до 428 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 412,4 доллара за тысячу кубометров (+0,9%). Ценовой минимум составил 411,6 доллара (+0,7%). Последние фьючерсы торговались по 427,7 доллара (+4,6%), что стало ценовым максимумом среды. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 408,9 доллара за тысячу кубометров. "Цены на газ в Европе растут сегодня… До этого котировки падали три сессии подряд. Заполнение подземных газовых хранилищ в Европе ускорилось благодаря сезонному потеплению. В настоящее время их заполненность составляет около 51%, тогда как год назад на этот же день она достигала 71,6%", – сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. При этом, как отметил эксперт, импорт СПГ в июне демонстрирует рекордные объемы. Согласно требованиям Еврокомиссии, к 1 ноября уровень запасов должен достичь 90%. Ранее эта мера способствовала росту цен на газ, однако сейчас ее влияние стало менее заметным. По словам аналитика, благоприятные погодные условия позволяют вести закачку газа без сложностей. Однако, указал он, если погода ухудшится и потребление увеличится, ЕС окажется в ситуации конкуренции за ресурсы с Азией, где спрос продолжает расти. "Цены на газ очень волатильны, особенно в условиях сложных схем поставок и процесса заполнения ПГХ, поэтому строить прогнозы на три месяца вперед, когда в курс начнет "включаться" сезонный фактор, нет смысла", – добавил Скрябин. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, европа, москва, нидерланды, ice, ук альфа-капитал, ес
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, МОСКВА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE, УК Альфа-Капитал, ЕС
20:15 11.06.2025
 
Цены на газ в Европе выросли на 5%

ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли на 5%

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе выросли в среду на 5% – до 428 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 412,4 доллара за тысячу кубометров (+0,9%). Ценовой минимум составил 411,6 доллара (+0,7%). Последние фьючерсы торговались по 427,7 доллара (+4,6%), что стало ценовым максимумом среды. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 408,9 доллара за тысячу кубометров.
"Цены на газ в Европе растут сегодня… До этого котировки падали три сессии подряд. Заполнение подземных газовых хранилищ в Европе ускорилось благодаря сезонному потеплению. В настоящее время их заполненность составляет около 51%, тогда как год назад на этот же день она достигала 71,6%", – сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
При этом, как отметил эксперт, импорт СПГ в июне демонстрирует рекордные объемы. Согласно требованиям Еврокомиссии, к 1 ноября уровень запасов должен достичь 90%. Ранее эта мера способствовала росту цен на газ, однако сейчас ее влияние стало менее заметным.
По словам аналитика, благоприятные погодные условия позволяют вести закачку газа без сложностей. Однако, указал он, если погода ухудшится и потребление увеличится, ЕС окажется в ситуации конкуренции за ресурсы с Азией, где спрос продолжает расти.
"Цены на газ очень волатильны, особенно в условиях сложных схем поставок и процесса заполнения ПГХ, поэтому строить прогнозы на три месяца вперед, когда в курс начнет "включаться" сезонный фактор, нет смысла", – добавил Скрябин.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
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