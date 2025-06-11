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Фондовые индексы Европы растут на оптимизме рынков США и Азии
Фондовые индексы Европы растут на оптимизме рынков США и Азии - 11.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут на оптимизме рынков США и Азии
Основные фондовые индексы Европы в среду растут вслед за оптимистичной динамикой рынков США и Азии, свидетельствуют данные бирж. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T12:58+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут вслед за оптимистичной динамикой рынков США и Азии, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 12.45 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,08%, до 8 859,96 пункта, французский индекс CAC 40 - на 0,29%, до 7 826,82 пункта, немецкий DAX - на 0,1%, до 24 057,41 пункта. Во вторник американские рынки закрылись в плюсе. В то же время биржи в Азии в среду выросли в пределах 1,2%, что, в свою очередь, поддерживает позитивные настроения европейских инвесторов. Участники мировых рынков обращают внимание на новости относительно международной торговли. Ранее в среду заместитель министра коммерции КНР, представитель страны на международных торговых переговорах Ли Чэнган заявил, что прогресс, достигнутый на переговорах Китая и США в Лондоне, посодействует стабильному развитию торговых отношений двух стран.
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рынок, торги, индексы, европа
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА
Фондовые индексы Европы растут на оптимизме рынков США и Азии
Фондовые индексы Европы растут в среду вслед за позитивной динамикой рынков США и Азии
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут вслед за оптимистичной динамикой рынков США и Азии, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.45 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,08%, до 8 859,96 пункта, французский индекс CAC 40 - на 0,29%, до 7 826,82 пункта, немецкий DAX - на 0,1%, до 24 057,41 пункта.
Во вторник американские рынки закрылись в плюсе. В то же время биржи в Азии в среду выросли в пределах 1,2%, что, в свою очередь, поддерживает позитивные настроения европейских инвесторов.
Участники мировых рынков обращают внимание на новости относительно международной торговли. Ранее в среду заместитель министра коммерции КНР, представитель страны на международных торговых переговорах Ли Чэнган заявил, что прогресс, достигнутый на переговорах Китая и США в Лондоне, посодействует стабильному развитию торговых отношений двух стран.
Фондовые индексы АТР выросли по итогам среды