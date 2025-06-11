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Индия выступила против навязывания ЕС своих правил другим странам

Индия выступила против навязывания ЕС своих правил другим странам - 11.06.2025, ПРАЙМ

Индия выступила против навязывания ЕС своих правил другим странам

Индия выступает против того, чтобы ЕС навязывал свои правила другим странам, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T09:48+0300

2025-06-11T09:48+0300

2025-06-11T09:48+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Индия выступает против того, чтобы ЕС навязывал свои правила другим странам, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Журналист издания Euractiv в интервью с главой индийского МИД заявил, что ЕС стремится не просто частью многополярного мира, но устанавливать стандарты для других стран, в частности в сфере экологии. "Идея того, что одна часть мира будет устанавливать стандарты для всех остальных, это то, против чего мы выступаем", - заявил Джайшанкар.

https://1prime.ru/20250610/indiya-858354835.html

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мировая экономика, индия, ес, мид