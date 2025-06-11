Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия выступила против навязывания ЕС своих правил другим странам - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250611/indiya-858394232.html
Индия выступила против навязывания ЕС своих правил другим странам
Индия выступила против навязывания ЕС своих правил другим странам - 11.06.2025, ПРАЙМ
Индия выступила против навязывания ЕС своих правил другим странам
Индия выступает против того, чтобы ЕС навязывал свои правила другим странам, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T09:48+0300
2025-06-11T09:48+0300
политика
мировая экономика
индия
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Индия выступает против того, чтобы ЕС навязывал свои правила другим странам, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Журналист издания Euractiv в интервью с главой индийского МИД заявил, что ЕС стремится не просто частью многополярного мира, но устанавливать стандарты для других стран, в частности в сфере экологии. "Идея того, что одна часть мира будет устанавливать стандарты для всех остальных, это то, против чего мы выступаем", - заявил Джайшанкар.
https://1prime.ru/20250610/indiya-858354835.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_12bdf9a2e01f394a28e1d66691cc7b11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, индия, ес, мид
Политика, Мировая экономика, ИНДИЯ, ЕС, МИД
09:48 11.06.2025
 
Индия выступила против навязывания ЕС своих правил другим странам

Глава МИД Джайшанкар: Индия выступает против навязывания ЕС своих правил другим странам

© Фото : Wikimedia Commons/PogafaceФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© Фото : Wikimedia Commons/Pogaface
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Индия выступает против того, чтобы ЕС навязывал свои правила другим странам, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
Журналист издания Euractiv в интервью с главой индийского МИД заявил, что ЕС стремится не просто частью многополярного мира, но устанавливать стандарты для других стран, в частности в сфере экологии.
"Идея того, что одна часть мира будет устанавливать стандарты для всех остальных, это то, против чего мы выступаем", - заявил Джайшанкар.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Индия предупредила о готовности к ударам по Пакистану в ответ на теракты
Вчера, 08:55
 
ПолитикаМировая экономикаИНДИЯЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала