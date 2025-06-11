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МИД анонсировал 17 июня переговоры Лаврова с главой МИД Индонезии - 11.06.2025, ПРАЙМ
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МИД анонсировал 17 июня переговоры Лаврова с главой МИД Индонезии
МИД анонсировал 17 июня переговоры Лаврова с главой МИД Индонезии - 11.06.2025, ПРАЙМ
МИД анонсировал 17 июня переговоры Лаврова с главой МИД Индонезии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 июня проведет переговоры с главой МИД Индонезии Сугионо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T12:11+0300
2025-06-11T12:23+0300
политика
россия
индонезия
сергей лавров
мид
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 июня проведет переговоры с главой МИД Индонезии Сугионо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Семнадцатое июня - Москву посетит министр иностранных дел Республики Индонезия. В ходе переговоров с российским коллегой планируется провести обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня, включая расширение политических контактов, в том числе на высшем уровне, связи в области безопасности, а также в торгово-экономических и гуманитарных сферах", - сказала она в ходе брифинга в среду.Также, отметила Захарова, что стороны затронут и более широкую повестку, в том числе совершенствование договорно-правовой базы отношений России и Индонезии. Кроме того, предполагается рассмотреть основные международные и региональные проблемы.
https://1prime.ru/20250610/lavrov-858363620.html
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россия, индонезия, сергей лавров, мид
Политика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Сергей Лавров, МИД
12:11 11.06.2025 (обновлено: 12:23 11.06.2025)
 
МИД анонсировал 17 июня переговоры Лаврова с главой МИД Индонезии

Захарова: 17 июня Лавров проведет переговоры с главой МИД Индонезии Сугионо

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран "Сахельской тройки"
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран Сахельской тройки - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 июня проведет переговоры с главой МИД Индонезии Сугионо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Семнадцатое июня - Москву посетит министр иностранных дел Республики Индонезия. В ходе переговоров с российским коллегой планируется провести обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня, включая расширение политических контактов, в том числе на высшем уровне, связи в области безопасности, а также в торгово-экономических и гуманитарных сферах", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Также, отметила Захарова, что стороны затронут и более широкую повестку, в том числе совершенствование договорно-правовой базы отношений России и Индонезии. Кроме того, предполагается рассмотреть основные международные и региональные проблемы.
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