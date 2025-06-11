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Годовая инфляция в США ускорилась до 2,5 % с 2,3% в мае
Годовая инфляция в США ускорилась до 2,5 % с 2,3% в мае - 11.06.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США ускорилась до 2,5 % с 2,3% в мае
Годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 2,5 % с 2,3% в мае, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T01:01+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 2,5 % с 2,3% в мае, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в среду, 11 мая, в 15.30 мск.
В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США сообщит данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв). Ожидается, что за неделю по 6 июня эти запасы увеличились на 0,1 миллиона баррелей - до 436,2 миллиона баррелей.
В 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны. Аналитики предполагают, что дефицит бюджета США в мае увеличился до 325 миллиардов долларов с 258,4 миллиарда месяцем ранее.
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мировая экономика, сша, москва, минфин сша
Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, Минфин США
Годовая инфляция в США ускорилась до 2,5 % с 2,3% в мае
Trading Economics: годовая инфляция в США в мае ускорилась до 2,5 %
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 2,5 % с 2,3% в мае, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в среду, 11 мая, в 15.30 мск.
В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США сообщит данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв). Ожидается, что за неделю по 6 июня эти запасы увеличились на 0,1 миллиона баррелей - до 436,2 миллиона баррелей.
В 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны. Аналитики предполагают, что дефицит бюджета США в мае увеличился до 325 миллиардов долларов с 258,4 миллиарда месяцем ранее.