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Инвесторы из КНР готовы реализовать ряд проектов на Сахалине - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Инвесторы из КНР готовы реализовать ряд проектов на Сахалине
Инвесторы из КНР готовы реализовать ряд проектов на Сахалине - 11.06.2025, ПРАЙМ
Инвесторы из КНР готовы реализовать ряд проектов на Сахалине
Инвесторы из КНР готовы реализовать ряд проектов на Сахалине, они представили их на встрече с губернатором Валерием Лимаренко в рамках российско-китайского... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T04:44+0300
2025-06-11T04:44+0300
бизнес
экономика
россия
южно-сахалинск
сахалин
китай
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июн – ПРАЙМ. Инвесторы из КНР готовы реализовать ряд проектов на Сахалине, они представили их на встрече с губернатором Валерием Лимаренко в рамках российско-китайского бизнес-форума, сообщает пресс-служба правительства региона. "Компании из КНР выразили интерес в реализации проектов в сферах сельского хозяйства, торговли, беспилотных технологий и по другим перспективным направлениям", - говорится в сообщении. По информации властей, китайская компания "Стройдомкомфорт" предложила построить в Южно-Сахалинске оптово-распределительный центр. "Наш сахалинский бизнес заинтересован в создании такого рынка с широким ассортиментом товаров местного и иностранного производства. Там могли бы закупаться рестораны и кафе, небольшие магазины и лавки. Мы проведем встречу с потенциальными арендаторами, которые готовы занять торговые площади в оптово-распределительном центре", - цитирует пресс-служба главу региона. Шаньдунская сельскохозяйственная компания представила план строительства на Сахалине тепличного комплекса для выращивания овощей, фруктов и ягод. Другой проект, предложенный китайскими инвесторами, – создание торгово-развлекательного комплекса "Шелковый путь" в Южно-Сахалинске. Еще одной темой переговоров стал проект инвестиционной группы "РУНФА" по локализации производства китайских беспилотников на Сахалине. "Тема перспективная для нашего региона. Мы используем беспилотные технологии в народном хозяйстве и в интересах людей. Следим за лесными пожарами и свалками, ищем пропавших людей. У нас работает беспилотная авиакомпания и создан первый в России дронопорт", - отметил на встрече Лимаренко. Глава региона пригласил представителей компании "РУНФА" на международный форум беспилотных технологий "Крылья Сахалина", который пройдет на острове 6-8 сентября. Российско-китайский бизнес-форум стартовал в Южно-Сахалинске в понедельник и собрал более 120 участников из Китая, Сахалинской и Амурской областей и Приморского края. В ходе делового мероприятия был подписан ряд соглашений и достигнуты договоренности о реализации значимых для региона проектов. Иностранные партнеры посетили технопарки и ключевые предприятия на Сахалине.
южно-сахалинск
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, южно-сахалинск, сахалин, китай
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Южно-Сахалинск, Сахалин, КИТАЙ
04:44 11.06.2025
 
Инвесторы из КНР готовы реализовать ряд проектов на Сахалине

Инвесторы из КНР готовы реализовать ряд проектов на Сахалине

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июн – ПРАЙМ. Инвесторы из КНР готовы реализовать ряд проектов на Сахалине, они представили их на встрече с губернатором Валерием Лимаренко в рамках российско-китайского бизнес-форума, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Компании из КНР выразили интерес в реализации проектов в сферах сельского хозяйства, торговли, беспилотных технологий и по другим перспективным направлениям", - говорится в сообщении.
По информации властей, китайская компания "Стройдомкомфорт" предложила построить в Южно-Сахалинске оптово-распределительный центр.
"Наш сахалинский бизнес заинтересован в создании такого рынка с широким ассортиментом товаров местного и иностранного производства. Там могли бы закупаться рестораны и кафе, небольшие магазины и лавки. Мы проведем встречу с потенциальными арендаторами, которые готовы занять торговые площади в оптово-распределительном центре", - цитирует пресс-служба главу региона.
Шаньдунская сельскохозяйственная компания представила план строительства на Сахалине тепличного комплекса для выращивания овощей, фруктов и ягод. Другой проект, предложенный китайскими инвесторами, – создание торгово-развлекательного комплекса "Шелковый путь" в Южно-Сахалинске. Еще одной темой переговоров стал проект инвестиционной группы "РУНФА" по локализации производства китайских беспилотников на Сахалине.
"Тема перспективная для нашего региона. Мы используем беспилотные технологии в народном хозяйстве и в интересах людей. Следим за лесными пожарами и свалками, ищем пропавших людей. У нас работает беспилотная авиакомпания и создан первый в России дронопорт", - отметил на встрече Лимаренко.
Глава региона пригласил представителей компании "РУНФА" на международный форум беспилотных технологий "Крылья Сахалина", который пройдет на острове 6-8 сентября.
Российско-китайский бизнес-форум стартовал в Южно-Сахалинске в понедельник и собрал более 120 участников из Китая, Сахалинской и Амурской областей и Приморского края. В ходе делового мероприятия был подписан ряд соглашений и достигнуты договоренности о реализации значимых для региона проектов. Иностранные партнеры посетили технопарки и ключевые предприятия на Сахалине.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯЮжно-СахалинскСахалинКИТАЙ
 
 
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