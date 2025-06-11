Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран окончательно утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250611/iran-858401176.html
Иран окончательно утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией
Иран окончательно утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией - 11.06.2025, ПРАЙМ
Иран окончательно утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией
В Иране окончательно утвердили договор о стратегическом партнерстве с РФ, надзорный орган не нашел несоответствия с конституцией, заявил официальный... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T11:38+0300
2025-06-11T11:38+0300
политика
россия
иран
сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
ТЕГЕРАН, 11 июн - ПРАЙМ. В Иране окончательно утвердили договор о стратегическом партнерстве с РФ, надзорный орган не нашел несоответствия с конституцией, заявил официальный представитель Совета стражей конституции Ирана Хади Тахан Назиф. "Проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и РФ после рассмотрения Советом стражей не признан как несоответствующий конституции и исламскому праву", - написал он на своей странице в соцсети X. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном был ратифицирован парламентом Ирана. Как отмечал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, после утверждения парламентом и Советом стражей конституции Ирана, договор станет ратифицированным документом, готовым к реализации. Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему стратегическому партнерству.
https://1prime.ru/20250611/ryabkov-858393607.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, иран, сотрудничество
Политика, РОССИЯ, ИРАН, сотрудничество
11:38 11.06.2025
 
Иран окончательно утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией

Хади Тахан Назиф: договор о стратегическом партнерстве РФ и Ирана окончательно утвержден

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 11 июн - ПРАЙМ. В Иране окончательно утвердили договор о стратегическом партнерстве с РФ, надзорный орган не нашел несоответствия с конституцией, заявил официальный представитель Совета стражей конституции Ирана Хади Тахан Назиф.
"Проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и РФ после рассмотрения Советом стражей не признан как несоответствующий конституции и исламскому праву", - написал он на своей странице в соцсети X.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном был ратифицирован парламентом Ирана. Как отмечал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, после утверждения парламентом и Советом стражей конституции Ирана, договор станет ратифицированным документом, готовым к реализации.
Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему стратегическому партнерству.
Интервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
РФ поможет Ирану и США договориться по ядерной программе, сообщили в МИД
09:17
 
ПолитикаРОССИЯИРАНсотрудничество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала