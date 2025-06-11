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Иран окончательно утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией

Иран окончательно утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией - 11.06.2025, ПРАЙМ

Иран окончательно утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией

В Иране окончательно утвердили договор о стратегическом партнерстве с РФ, надзорный орган не нашел несоответствия с конституцией, заявил официальный... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T11:38+0300

2025-06-11T11:38+0300

2025-06-11T11:38+0300

политика

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ТЕГЕРАН, 11 июн - ПРАЙМ. В Иране окончательно утвердили договор о стратегическом партнерстве с РФ, надзорный орган не нашел несоответствия с конституцией, заявил официальный представитель Совета стражей конституции Ирана Хади Тахан Назиф. "Проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и РФ после рассмотрения Советом стражей не признан как несоответствующий конституции и исламскому праву", - написал он на своей странице в соцсети X. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном был ратифицирован парламентом Ирана. Как отмечал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, после утверждения парламентом и Советом стражей конституции Ирана, договор станет ратифицированным документом, готовым к реализации. Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему стратегическому партнерству.

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россия, иран, сотрудничество