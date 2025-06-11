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Иран заявил, что пока не рассматривает вывоз избыточных ядерных материалов - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Иран заявил, что пока не рассматривает вывоз избыточных ядерных материалов
Иран заявил, что пока не рассматривает вывоз избыточных ядерных материалов - 11.06.2025, ПРАЙМ
Иран заявил, что пока не рассматривает вывоз избыточных ядерных материалов
Тегеран пока не рассматривает вопрос вывоза избыточных ядерных материалов с территории Ирана в третьи страны, заявил РИА Новости член комиссии по национальной... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T17:24+0300
2025-06-11T17:24+0300
иран
ядерные материалы
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ТЕГЕРАН, 11 июн - ПРАЙМ. Тегеран пока не рассматривает вопрос вывоза избыточных ядерных материалов с территории Ирана в третьи страны, заявил РИА Новости член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Феда Хосейн Малеки. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также отмечал, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов. "Что касается отправки избыточных ядерных материалов в третьи страны, то следует сказать, что этот вопрос пока не стоит на нашей повестке дня и не включен в политический курс Ирана, поскольку наша стратегия заключается в том, чтобы не отступать от необходимого стране уровня обогащения урана. Соответствующие предложения американцев по этому поводу мы не принимали", - сказал Малеки.
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иран, ядерные материалы
ИРАН, Ядерные материалы
17:24 11.06.2025
 
Иран заявил, что пока не рассматривает вывоз избыточных ядерных материалов

Малеки: Иран пока не рассматривает вопрос вывоза избыточных ядерных материалов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ТЕГЕРАН, 11 июн - ПРАЙМ. Тегеран пока не рассматривает вопрос вывоза избыточных ядерных материалов с территории Ирана в третьи страны, заявил РИА Новости член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Феда Хосейн Малеки.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также отмечал, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.
"Что касается отправки избыточных ядерных материалов в третьи страны, то следует сказать, что этот вопрос пока не стоит на нашей повестке дня и не включен в политический курс Ирана, поскольку наша стратегия заключается в том, чтобы не отступать от необходимого стране уровня обогащения урана. Соответствующие предложения американцев по этому поводу мы не принимали", - сказал Малеки.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
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