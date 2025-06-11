Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказала, кто может претендовать на компенсацию при разводе - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250611/jurist-858388637.html
Юрист рассказала, кто может претендовать на компенсацию при разводе
Юрист рассказала, кто может претендовать на компенсацию при разводе - 11.06.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказала, кто может претендовать на компенсацию при разводе
Домены и товарные знаки после развода остаются в собственности того супруга, на которого оформлены, но второй может претендовать на компенсацию, рассказала РИА... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T03:20+0300
2025-06-11T03:20+0300
бизнес
общество
россия
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858388637.jpg?1749601223
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Домены и товарные знаки после развода остаются в собственности того супруга, на которого оформлены, но второй может претендовать на компенсацию, рассказала РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. "Споров, связанных с разделом доменных имен и товарных знаков, на территории РФ все больше. И при разделе действует правило: на кого оформлен домен, за тем из супругов останется после брака", - отметила адвокат. По ее словам, соответствующая денежная компенсация рассматривается лишь в совокупности с товарным знаком и проходит по общим принципам семейного законодательства в соответствии со статьей 38 Семейного кодекса РФ (все пополам, либо по брачному договору одному из супругов, с соответствующей компенсацией, о которой договорятся супруги, или без таковой). "Поэтому принцип организации бизнеса в том числе с использованием товарного знака для людей в браке или вступающих в брак один - семь раз отмерь… и заключи брачный договор", - посоветовала адвокат.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, рф, москва
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА
03:20 11.06.2025
 
Юрист рассказала, кто может претендовать на компенсацию при разводе

Юрист Кузьминова: домены и товарные знаки после развода остаются в собственности супруга

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Домены и товарные знаки после развода остаются в собственности того супруга, на которого оформлены, но второй может претендовать на компенсацию, рассказала РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.
"Споров, связанных с разделом доменных имен и товарных знаков, на территории РФ все больше. И при разделе действует правило: на кого оформлен домен, за тем из супругов останется после брака", - отметила адвокат.
По ее словам, соответствующая денежная компенсация рассматривается лишь в совокупности с товарным знаком и проходит по общим принципам семейного законодательства в соответствии со статьей 38 Семейного кодекса РФ (все пополам, либо по брачному договору одному из супругов, с соответствующей компенсацией, о которой договорятся супруги, или без таковой).
"Поэтому принцип организации бизнеса в том числе с использованием товарного знака для людей в браке или вступающих в брак один - семь раз отмерь… и заключи брачный договор", - посоветовала адвокат.
 
БизнесОбществоРОССИЯРФМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала