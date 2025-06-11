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Юрист рассказала, кто может претендовать на компенсацию при разводе
Юрист рассказала, кто может претендовать на компенсацию при разводе - 11.06.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказала, кто может претендовать на компенсацию при разводе
Домены и товарные знаки после развода остаются в собственности того супруга, на которого оформлены, но второй может претендовать на компенсацию, рассказала РИА... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T03:20+0300
2025-06-11T03:20+0300
2025-06-11T03:20+0300
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общество
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Домены и товарные знаки после развода остаются в собственности того супруга, на которого оформлены, но второй может претендовать на компенсацию, рассказала РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.
"Споров, связанных с разделом доменных имен и товарных знаков, на территории РФ все больше. И при разделе действует правило: на кого оформлен домен, за тем из супругов останется после брака", - отметила адвокат.
По ее словам, соответствующая денежная компенсация рассматривается лишь в совокупности с товарным знаком и проходит по общим принципам семейного законодательства в соответствии со статьей 38 Семейного кодекса РФ (все пополам, либо по брачному договору одному из супругов, с соответствующей компенсацией, о которой договорятся супруги, или без таковой).
"Поэтому принцип организации бизнеса в том числе с использованием товарного знака для людей в браке или вступающих в брак один - семь раз отмерь… и заключи брачный договор", - посоветовала адвокат.
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бизнес, общество , россия, рф, москва
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА
Юрист рассказала, кто может претендовать на компенсацию при разводе
Юрист Кузьминова: домены и товарные знаки после развода остаются в собственности супруга
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Домены и товарные знаки после развода остаются в собственности того супруга, на которого оформлены, но второй может претендовать на компенсацию, рассказала РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.
"Споров, связанных с разделом доменных имен и товарных знаков, на территории РФ все больше. И при разделе действует правило: на кого оформлен домен, за тем из супругов останется после брака", - отметила адвокат.
По ее словам, соответствующая денежная компенсация рассматривается лишь в совокупности с товарным знаком и проходит по общим принципам семейного законодательства в соответствии со статьей 38 Семейного кодекса РФ (все пополам, либо по брачному договору одному из супругов, с соответствующей компенсацией, о которой договорятся супруги, или без таковой).
"Поэтому принцип организации бизнеса в том числе с использованием товарного знака для людей в браке или вступающих в брак один - семь раз отмерь… и заключи брачный договор", - посоветовала адвокат.