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Юрист рассказала, кто может претендовать на компенсацию при разводе

Юрист рассказала, кто может претендовать на компенсацию при разводе - 11.06.2025, ПРАЙМ

Юрист рассказала, кто может претендовать на компенсацию при разводе

Домены и товарные знаки после развода остаются в собственности того супруга, на которого оформлены, но второй может претендовать на компенсацию, рассказала РИА... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T03:20+0300

2025-06-11T03:20+0300

2025-06-11T03:20+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Домены и товарные знаки после развода остаются в собственности того супруга, на которого оформлены, но второй может претендовать на компенсацию, рассказала РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. "Споров, связанных с разделом доменных имен и товарных знаков, на территории РФ все больше. И при разделе действует правило: на кого оформлен домен, за тем из супругов останется после брака", - отметила адвокат. По ее словам, соответствующая денежная компенсация рассматривается лишь в совокупности с товарным знаком и проходит по общим принципам семейного законодательства в соответствии со статьей 38 Семейного кодекса РФ (все пополам, либо по брачному договору одному из супругов, с соответствующей компенсацией, о которой договорятся супруги, или без таковой). "Поэтому принцип организации бизнеса в том числе с использованием товарного знака для людей в браке или вступающих в брак один - семь раз отмерь… и заключи брачный договор", - посоветовала адвокат.

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бизнес, общество , россия, рф, москва