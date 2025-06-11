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Китай и США провели углубленные и откровенные торговые переговоры - 11.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Китай и США провели углубленные и откровенные торговые переговоры
Китай и США провели углубленные и откровенные торговые переговоры - 11.06.2025, ПРАЙМ
Китай и США провели углубленные и откровенные торговые переговоры
Добавлен бэкграунд | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T05:18+0300
2025-06-11T05:18+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
сша
кнр
дональд трамп
госсовет
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Добавлен бэкграунд ПЕКИН, 11 июн – ПРАЙМ. Китай и США провели углубленные, рациональные, профессиональные и откровенные торговые переговоры, заявил заместитель министра коммерции КНР, представитель Китая на международных торговых переговорах Ли Чэнган. "Стороны провели профессиональное, рациональное, глубокое и откровенное общение", - заявил по итогам двухдневных переговоров в Лондоне Ли Чэнган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он добавил, что Китай и США согласовали принципиальные рамки реализации консенсуса, достигнутого лидерами двух государств в ходе телефонного разговора 5 июня, а также на торговых переговорах сторон в Женеве. Китай на переговорах в Лондоне представляли вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, министр коммерции КНР Ван Вэньтао, заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога. Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
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мировая экономика, россия, китай, сша, кнр, дональд трамп, госсовет
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп, Госсовет
05:18 11.06.2025
 
Китай и США провели углубленные и откровенные торговые переговоры

Китай и США провели углубленные, рациональные и откровенные торговые переговоры

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ПЕКИН, 11 июн – ПРАЙМ. Китай и США провели углубленные, рациональные, профессиональные и откровенные торговые переговоры, заявил заместитель министра коммерции КНР, представитель Китая на международных торговых переговорах Ли Чэнган.
"Стороны провели профессиональное, рациональное, глубокое и откровенное общение", - заявил по итогам двухдневных переговоров в Лондоне Ли Чэнган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он добавил, что Китай и США согласовали принципиальные рамки реализации консенсуса, достигнутого лидерами двух государств в ходе телефонного разговора 5 июня, а также на торговых переговорах сторон в Женеве.
Китай на переговорах в Лондоне представляли вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, министр коммерции КНР Ван Вэньтао, заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога.
Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯКИТАЙСШАКНРДональд ТрампГоссовет
 
 
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