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Китай и США достигли новых сдвигов в решении торгово-экономических проблем

Китай и США достигли новых сдвигов в решении торгово-экономических проблем - 11.06.2025, ПРАЙМ

Китай и США достигли новых сдвигов в решении торгово-экономических проблем

КНР и США на переговорах в Лондоне достигли нового прогресса в решении торгово-экономических проблем, заявили в министерстве коммерции КНР. | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T12:32+0300

2025-06-11T12:32+0300

2025-06-11T12:32+0300

экономика

китай

сша

лондон

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ПЕКИН, 11 июн - ПРАЙМ. КНР и США на переговорах в Лондоне достигли нового прогресса в решении торгово-экономических проблем, заявили в министерстве коммерции КНР. Ранее Китай и США провели в Лондоне двухдневные переговоры по вопросам торговли. "Стороны провели откровенный и глубокий диалог, подробно обменялись мнениями по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес… и достигли нового прогресса в решении экономических и торговых проблем обеих сторон", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте китайского ведомства. Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

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китай, сша, лондон