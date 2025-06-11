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В ГД внесут законопроект о конфискации незаконно добытой криптовалюты

В ГД внесут законопроект о конфискации незаконно добытой криптовалюты - 11.06.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут законопроект о конфискации незаконно добытой криптовалюты

Законопроект о конфискации незаконно добытой криптовалюты готовят к внесению в Госдуму, его нужно принять как можно скорее, заявил первый зампред думского... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T12:28+0300

2025-06-11T12:28+0300

2025-06-11T12:28+0300

экономика

финансы

россия

антон горелкин

госдума

операции с криптовалютой

незаконный майнинг

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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Законопроект о конфискации незаконно добытой криптовалюты готовят к внесению в Госдуму, его нужно принять как можно скорее, заявил первый зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин. "Эта история еще раз доказывает необходимость принятия специальных мер ответственности, чтобы правоохранители могли не только обвинять "черных майнеров" в мошенничестве, но и конфисковывать незаконно добытую криптовалюту. Соответствующий законопроект еще готовится к внесению в Госдуму, и я считаю, что он должен быть рассмотрен как можно быстрее", - написал он в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250610/gosduma-858369848.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, антон горелкин, госдума, операции с криптовалютой, незаконный майнинг