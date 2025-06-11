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В ГД внесут законопроект о конфискации незаконно добытой криптовалюты
В ГД внесут законопроект о конфискации незаконно добытой криптовалюты - 11.06.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут законопроект о конфискации незаконно добытой криптовалюты
Законопроект о конфискации незаконно добытой криптовалюты готовят к внесению в Госдуму, его нужно принять как можно скорее, заявил первый зампред думского... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T12:28+0300
2025-06-11T12:28+0300
2025-06-11T12:28+0300
экономика
финансы
россия
антон горелкин
госдума
операции с криптовалютой
незаконный майнинг
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МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Законопроект о конфискации незаконно добытой криптовалюты готовят к внесению в Госдуму, его нужно принять как можно скорее, заявил первый зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин. "Эта история еще раз доказывает необходимость принятия специальных мер ответственности, чтобы правоохранители могли не только обвинять "черных майнеров" в мошенничестве, но и конфисковывать незаконно добытую криптовалюту. Соответствующий законопроект еще готовится к внесению в Госдуму, и я считаю, что он должен быть рассмотрен как можно быстрее", - написал он в своем Telegram-канале.
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финансы, россия, антон горелкин, госдума, операции с криптовалютой, незаконный майнинг
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Антон Горелкин, Госдума, операции с криптовалютой, незаконный майнинг
В ГД внесут законопроект о конфискации незаконно добытой криптовалюты
Горелкин: проект о конфискации незаконно добытой криптовалюты готовят к внесению в ГД
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Законопроект о конфискации незаконно добытой криптовалюты готовят к внесению в Госдуму, его нужно принять как можно скорее, заявил первый зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин.
"Эта история еще раз доказывает необходимость принятия специальных мер ответственности, чтобы правоохранители могли не только обвинять "черных майнеров" в мошенничестве, но и конфисковывать незаконно добытую криптовалюту. Соответствующий законопроект еще готовится к внесению в Госдуму, и я считаю, что он должен быть рассмотрен как можно быстрее", - написал он в своем Telegram-канале.
ГД приняла закон о заморозке средств лиц, причастных к диверсиям