https://1prime.ru/20250611/kuba-858411404.html

Куба создаст комплексные маршруты для российских туристов

Куба создаст комплексные маршруты для российских туристов - 11.06.2025, ПРАЙМ

Куба создаст комплексные маршруты для российских туристов

Куба ведет работу над созданием комплексных маршрутов для российских туристов, которые бы включали посещение нескольких стран Латинской Америки в рамках одного... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T14:59+0300

2025-06-11T14:59+0300

2025-06-11T14:59+0300

туризм

бизнес

куба

россия

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Куба ведет работу над созданием комплексных маршрутов для российских туристов, которые бы включали посещение нескольких стран Латинской Америки в рамках одного путешествия, рассказала РИА Новости замминистра туризма страны Ямили Альдама Вальдес на полях Международного туристического форума "Путешествуй!". "Да, мы также ведем разработку комплексных (туристических - ред.) продуктов", - заявила она, отвечая на вопрос о том, ведется ли работа по созданию для российских путешественников таких туров, которые бы включали посещение не только Кубы, но и соседних стран. В частности Альдама Вальдес рассказала, что данная тема поднималась в рамках недавнего совещания министров туризма и руководителей туристической отрасли стран-членов Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА). Боливарианский альянс для народов нашей Америки - Торговое соглашение народов (ALBA-TCP) был создан в 2004 году как региональная организация стран Латинской Америки и Карибского бассейна для борьбы с бедностью и социальной несправедливостью. В нее входят Куба, Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Гренада, а также Сент-Китс и Невис. Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве 10-15 июня.

https://1prime.ru/20250611/kuba-858401632.html

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туризм, бизнес, куба, россия