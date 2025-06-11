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Куба создаст комплексные маршруты для российских туристов - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Куба создаст комплексные маршруты для российских туристов
Куба создаст комплексные маршруты для российских туристов - 11.06.2025, ПРАЙМ
Куба создаст комплексные маршруты для российских туристов
Куба ведет работу над созданием комплексных маршрутов для российских туристов, которые бы включали посещение нескольких стран Латинской Америки в рамках одного... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T14:59+0300
2025-06-11T14:59+0300
туризм
бизнес
куба
россия
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Куба ведет работу над созданием комплексных маршрутов для российских туристов, которые бы включали посещение нескольких стран Латинской Америки в рамках одного путешествия, рассказала РИА Новости замминистра туризма страны Ямили Альдама Вальдес на полях Международного туристического форума "Путешествуй!". "Да, мы также ведем разработку комплексных (туристических - ред.) продуктов", - заявила она, отвечая на вопрос о том, ведется ли работа по созданию для российских путешественников таких туров, которые бы включали посещение не только Кубы, но и соседних стран. В частности Альдама Вальдес рассказала, что данная тема поднималась в рамках недавнего совещания министров туризма и руководителей туристической отрасли стран-членов Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА). Боливарианский альянс для народов нашей Америки - Торговое соглашение народов (ALBA-TCP) был создан в 2004 году как региональная организация стран Латинской Америки и Карибского бассейна для борьбы с бедностью и социальной несправедливостью. В нее входят Куба, Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Гренада, а также Сент-Китс и Невис. Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве 10-15 июня.
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туризм, бизнес, куба, россия
Туризм, Бизнес, КУБА, РОССИЯ
14:59 11.06.2025
 
Куба создаст комплексные маршруты для российских туристов

Альдама Вальдес: Куба работает над созданием комплексных маршрутов для российских туристов

*Флаг Кубы
*Флаг Кубы
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Куба ведет работу над созданием комплексных маршрутов для российских туристов, которые бы включали посещение нескольких стран Латинской Америки в рамках одного путешествия, рассказала РИА Новости замминистра туризма страны Ямили Альдама Вальдес на полях Международного туристического форума "Путешествуй!".
"Да, мы также ведем разработку комплексных (туристических - ред.) продуктов", - заявила она, отвечая на вопрос о том, ведется ли работа по созданию для российских путешественников таких туров, которые бы включали посещение не только Кубы, но и соседних стран.
В частности Альдама Вальдес рассказала, что данная тема поднималась в рамках недавнего совещания министров туризма и руководителей туристической отрасли стран-членов Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).
Боливарианский альянс для народов нашей Америки - Торговое соглашение народов (ALBA-TCP) был создан в 2004 году как региональная организация стран Латинской Америки и Карибского бассейна для борьбы с бедностью и социальной несправедливостью. В нее входят Куба, Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Гренада, а также Сент-Китс и Невис.
Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве 10-15 июня.
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