https://1prime.ru/20250611/la-858420394.html

Генпрокурор США пообещала жестко бороться с мародерами в Лос-Анджелесе

Генпрокурор США пообещала жестко бороться с мародерами в Лос-Анджелесе - 11.06.2025, ПРАЙМ

Генпрокурор США пообещала жестко бороться с мародерами в Лос-Анджелесе

Власти США намерены жёстко пресекать случаи мародёрства во время протестов в Лос-Анджелесе, используя весь арсенал действующего законодательства, заявила... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T18:27+0300

2025-06-11T18:27+0300

2025-06-11T18:27+0300

общество

сша

вашингтон

калифорния

fox news

белый дом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0b/858397828_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_797bffac716237e248d8735e3f988f25.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Власти США намерены жёстко пресекать случаи мародёрства во время протестов в Лос-Анджелесе, используя весь арсенал действующего законодательства, заявила генеральный прокурор страны Пэм Бонди. "Если вы ограбите бизнес в Калифорнии во время этого (протеста — ред.), мы предъявим вам обвинение в ограблении в соответствии с Законом Хоббса. Дни, когда за мародёрство не привлекали к ответственности, остались в прошлом. Это преступление", — сказала она в интервью телеканалу Fox News. Закон Хоббса был принят в США в 1946 году. Он предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и штрафа до 10 тысяч долларов за действия, препятствующие нормальной торговле между штатами, а также за заговор в целях нарушения такой торговли. Суды считают забастовку именно таким заговором. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.

https://1prime.ru/20250610/pogromy-858353451.html

сша

вашингтон

калифорния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, вашингтон, калифорния, fox news, белый дом