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Генпрокурор США пообещала жестко бороться с мародерами в Лос-Анджелесе
Генпрокурор США пообещала жестко бороться с мародерами в Лос-Анджелесе - 11.06.2025, ПРАЙМ
Генпрокурор США пообещала жестко бороться с мародерами в Лос-Анджелесе
Власти США намерены жёстко пресекать случаи мародёрства во время протестов в Лос-Анджелесе, используя весь арсенал действующего законодательства, заявила... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T18:27+0300
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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Власти США намерены жёстко пресекать случаи мародёрства во время протестов в Лос-Анджелесе, используя весь арсенал действующего законодательства, заявила генеральный прокурор страны Пэм Бонди. "Если вы ограбите бизнес в Калифорнии во время этого (протеста — ред.), мы предъявим вам обвинение в ограблении в соответствии с Законом Хоббса. Дни, когда за мародёрство не привлекали к ответственности, остались в прошлом. Это преступление", — сказала она в интервью телеканалу Fox News. Закон Хоббса был принят в США в 1946 году. Он предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и штрафа до 10 тысяч долларов за действия, препятствующие нормальной торговле между штатами, а также за заговор в целях нарушения такой торговли. Суды считают забастовку именно таким заговором. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
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общество , сша, вашингтон, калифорния, fox news, белый дом
Общество , США, ВАШИНГТОН, Калифорния, Fox News, Белый дом
Генпрокурор США пообещала жестко бороться с мародерами в Лос-Анджелесе
Генпрокурор США Бонди: власти будут пресекать случаи мародёрства во время протестов
ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Власти США намерены жёстко пресекать случаи мародёрства во время протестов в Лос-Анджелесе, используя весь арсенал действующего законодательства, заявила генеральный прокурор страны Пэм Бонди.
"Если вы ограбите бизнес в Калифорнии во время этого (протеста — ред.), мы предъявим вам обвинение в ограблении в соответствии с Законом Хоббса. Дни, когда за мародёрство не привлекали к ответственности, остались в прошлом. Это преступление", — сказала она в интервью телеканалу Fox News.
Закон Хоббса был принят в США в 1946 году. Он предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и штрафа до 10 тысяч долларов за действия, препятствующие нормальной торговле между штатами, а также за заговор в целях нарушения такой торговли. Суды считают забастовку именно таким заговором.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
Погромы начались на фоне протестов в Лос-Анджелесе