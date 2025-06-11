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Лавров проведет встречу с главой европейского бюро ВОЗ

Лавров проведет встречу с главой европейского бюро ВОЗ - 11.06.2025, ПРАЙМ

Лавров проведет встречу с главой европейского бюро ВОЗ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 июня проведет переговоры с главой европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге, заявила официальный представитель МИД РФ... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T12:16+0300

2025-06-11T12:16+0300

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москва

сергей лавров

мария захарова

воз

снг

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 июня проведет переговоры с главой европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Шестнадцатого июня запланирована встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с директором европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. Он находится в России с рабочим визитом по приглашению министерства здравоохранения РФ. На повестке дня предстоящих переговоров актуальные аспекты взаимодействия России с ВОЗ, ее региональным бюро, перспективы развития этого сотрудничества на пространстве СНГ , - сказала она в ходе брифинга в среду.

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москва, сергей лавров, мария захарова, воз, снг