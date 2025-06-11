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Лавров проведет встречу с главой европейского бюро ВОЗ - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Лавров проведет встречу с главой европейского бюро ВОЗ
Лавров проведет встречу с главой европейского бюро ВОЗ - 11.06.2025, ПРАЙМ
Лавров проведет встречу с главой европейского бюро ВОЗ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 июня проведет переговоры с главой европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге, заявила официальный представитель МИД РФ... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T12:16+0300
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сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 июня проведет переговоры с главой европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Шестнадцатого июня запланирована встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с директором европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. Он находится в России с рабочим визитом по приглашению министерства здравоохранения РФ. На повестке дня предстоящих переговоров актуальные аспекты взаимодействия России с ВОЗ, ее региональным бюро, перспективы развития этого сотрудничества на пространстве СНГ , - сказала она в ходе брифинга в среду.
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москва, сергей лавров, мария захарова, воз, снг
МОСКВА, Сергей Лавров, Мария Захарова, ВОЗ, СНГ
12:16 11.06.2025
 
Лавров проведет встречу с главой европейского бюро ВОЗ

Лавров 16 июня проведет переговоры с главой европейского бюро ВОЗ Клюге

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк#Министр иностранных дел России Сергей Лавров
#Министр иностранных дел России Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 июня проведет переговоры с главой европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Шестнадцатого июня запланирована встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с директором европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. Он находится в России с рабочим визитом по приглашению министерства здравоохранения РФ. На повестке дня предстоящих переговоров актуальные аспекты взаимодействия России с ВОЗ, ее региональным бюро, перспективы развития этого сотрудничества на пространстве СНГ , - сказала она в ходе брифинга в среду.
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