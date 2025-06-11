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Ученые отметили ускорение процесса таяния ледников Гренландии
Ученые отметили ускорение процесса таяния ледников Гренландии - 11.06.2025, ПРАЙМ
Ученые отметили ускорение процесса таяния ледников Гренландии
Таяние ледников в Гренландии в середине мая было в 17 раз выше средних показателей за этот период из-за потепления климата, сообщает научная организация World... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T10:01+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Таяние ледников в Гренландии в середине мая было в 17 раз выше средних показателей за этот период из-за потепления климата, сообщает научная организация World Weather Attribution по итогам проведенного исследования. Авторы исследования напоминают, что на станции Иттоккортоормиут в Гренландии 19 мая температура достигла рекордных 14,3 градусов Цельсия, что более чем на 13 градусов выше средней дневной максимальной температуры в мае. "Таяние ледяного покрова Гренландии с 15 по 21 мая (самых жарких днях месяца - ред.) было примерно в 17 раз выше среднего за этот период", - говорится в отчете организации. Исследователи также рассмотрению ситуацию с экстремальными температурами в Исландии, где 15 мая в аэропорту Эгильсстадир было зафиксировано 26,6 градусов Цельсия, что побило предыдущий рекорд самой высокой температуры в мае в страны, в то время как в других регионах страны температура была на 10 градусов выше среднего.
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общество , гренландия, исландия
Общество , Гренландия, Исландия
Ученые отметили ускорение процесса таяния ледников Гренландии
World Weather Attribution: таяние ледников в Гренландии усилилось в 17 раз
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Таяние ледников в Гренландии в середине мая было в 17 раз выше средних показателей за этот период из-за потепления климата, сообщает научная организация World Weather Attribution по итогам проведенного исследования.
Авторы исследования напоминают, что на станции Иттоккортоормиут в Гренландии 19 мая температура достигла рекордных 14,3 градусов Цельсия, что более чем на 13 градусов выше средней дневной максимальной температуры в мае.
"Таяние ледяного покрова Гренландии с 15 по 21 мая (самых жарких днях месяца - ред.) было примерно в 17 раз выше среднего за этот период", - говорится в отчете организации.
Исследователи также рассмотрению ситуацию с экстремальными температурами в Исландии, где 15 мая в аэропорту Эгильсстадир было зафиксировано 26,6 градусов Цельсия, что побило предыдущий рекорд самой высокой температуры в мае в страны, в то время как в других регионах страны температура была на 10 градусов выше среднего.
Макрон выступил в поддержку Гренландии после притязаний Трампа на остров