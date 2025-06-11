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Лут рассказала, как российские фермеры превращают бывшие коровники в отели

Лут рассказала, как российские фермеры превращают бывшие коровники в отели - 11.06.2025, ПРАЙМ

Лут рассказала, как российские фермеры превращают бывшие коровники в отели

Российские фермеры стали создавать в бывших коровниках времен СССР комфортабельные отели, оборудованные по всем санитарным правилам и нормам, сообщила министр... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T14:32+0300

2025-06-11T14:32+0300

2025-06-11T14:32+0300

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финансы

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Российские фермеры стали создавать в бывших коровниках времен СССР комфортабельные отели, оборудованные по всем санитарным правилам и нормам, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе международного туристического форума "Путешествуй!". "Есть сейчас места для размещения, очень популярны, у наших фермеров, которые занимаются сельским туризмом. Знаете, где места размещения? Не в глэмпингах, которые модные и все их строят сейчас, а в коровниках. Старые коровники еще советских времен переоборудуют. Есть несколько объектов. Понятно, что (размещение - ред.) там по СанПиНу, и все что требуется, соблюдается. Но когда в них зайдешь, - и не поймешь, что это коровник, поскольку там красиво", - сказала Лут. Она отметила, что сейчас этот тренд "пошел очень активно у тех предприятий, где еще остались советские коровники".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, оксана лут