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Производитель объяснил появление ДНК свинины в колбасе "Мусульманская"

Производитель объяснил появление ДНК свинины в колбасе "Мусульманская" - 11.06.2025, ПРАЙМ

Производитель объяснил появление ДНК свинины в колбасе "Мусульманская"

Название колбасы "Молочная мусульманская" Сочинского мясокомбината является маркетинговым, ДНК свинины могла попасть в продукт с оборудования, на котором могут... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T19:15+0300

2025-06-11T19:15+0300

2025-06-11T19:15+0300

сельское хозяйство

россия

сочи

россельхознадзор

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СОЧИ, 11 июн – ПРАЙМ. Название колбасы "Молочная мусульманская" Сочинского мясокомбината является маркетинговым, ДНК свинины могла попасть в продукт с оборудования, на котором могут оставаться макромолекулы, или с соседних продуктов на полке, сообщили в пресс-службе производителя после введения Россельхознадзором режима усиленного лабораторного контроля в отношении колбасной продукции компании. Ранее федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила, что ДНК свиньи было обнаружено в пробах вареной колбасы "Молочная мусульманская" от производителя АО "Сочинский мясокомбинат", собранной в одном из магазинов сети "Маяк" в Республике Северная Осетия-Алания. Во вторник Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении колбасной продукции АО "Сочинский мясокомбинат", и еще двух компаний: ОАО "Царицыно" и ООО Комбинат "Дубки". "Название колбаса "Мусульманская" является исключительно маркетинговым. В процессе производства продукта остатки макромолекулы (ДНК свинины - ред.) на оборудовании для приготовления фарша, возможное несоблюдение товарного соседства продукции из разных видов мяса на полке", - говорится в сообщении предприятия. Как сообщает Россельхознадзор, продукция сочинского производителя - вареная колбаса "Молочная Мусульманская" - должна содержать мясо птицы, а обнаруженное сырье, незаявленное производителем на маркировке, может использоваться с целью уменьшения себестоимости. Лабораторный контроль, который ввел Россельхознадзор, предполагает изучение документации, забор образцов из различных партий для лабораторных исследований и осмотр предприятия, добавили в пресс-службе производителя. В случае повторного выявления ДНК свинины на предприятии, экспорт продукции будет приостановлен.

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сельское хозяйство, россия, сочи, россельхознадзор