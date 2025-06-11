https://1prime.ru/20250611/mayning-858393944.html

В Бурятии нашли спрятанную в "Камазе" майнинговую ферму

В Бурятии нашли спрятанную в "Камазе" майнинговую ферму - 11.06.2025, ПРАЙМ

В Бурятии нашли спрятанную в "Камазе" майнинговую ферму

Ферму для майнинга криптовалюты, установленную в "Камазе" и включающую в себя 95 устройств и подстанцию мощностью, способной обеспечить небольшой населенный... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T09:41+0300

2025-06-11T09:41+0300

2025-06-11T09:41+0300

незаконный майнинг

россия

бурятия

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УЛАН-УДЭ, 11 июн - ПРАЙМ. Ферму для майнинга криптовалюты, установленную в "Камазе" и включающую в себя 95 устройств и подстанцию мощностью, способной обеспечить небольшой населенный пункт, обнаружили в Бурятии, сообщила пресс-служба ПАО "Россети Сибирь" – "Бурятэнерго". По данным организации, специалисты обнаружили самовольно подключенную к 10-киловольтной линии электропередачи майнинговую ферму в "Камазе". "Двое неизвестных, предположительно, водители автомобиля, сразу скрылись на внедорожнике. Энергетики вызвали на место сотрудников полиции и ГИБДД: зафиксировали факт незаконного потребления электроэнергии, а внутри грузовика - 95 майнинговых устройств и трансформаторная подстанция, способная обеспечить мощностью небольшой населенный пункт", - говорится в сообщении. Отмечается, что с начала года это уже шестой выявленный случай хищения электроэнергии с использованием майнингового оборудования в республике. В мае замминистра энергетики Евгений Грабчак заявлял РИА Новости, что полный круглогодичный запрет на территориях Забайкалья и Бурятии логичен, так как эти регионы связаны одной энергозоной с югом Иркутской области, где уже введен полный запрет майнинга до 2031 года из-за энергодефицита. Однако в начале июня правительственная комиссия по развитию электроэнергетики отложила на 2 месяца вопрос о введении круглогодичного запрета майнинга криптовалют в районах Забайкальского края и Бурятии, так как нужно оценить выпадающие доходы в электросетевом комплексе и подготовить нормативную базу по механизму перераспределения высвобождаемой мощности от майнинговой нагрузки в пользу социально значимых потребителей в энергодефицитных регионах. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.

https://1prime.ru/20250605/mayning-858228017.html

бурятия

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незаконный майнинг, россия, бурятия