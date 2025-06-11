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Медь слабо дешевеет в среду

Медь слабо дешевеет в среду - 11.06.2025, ПРАЙМ

Медь слабо дешевеет в среду

Стоимость меди слабо снижается в среду после выхода сведений относительно переговоров по пошлинам между США и Китаем в Лондоне, свидетельствуют данные торгов. | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T09:13+0300

2025-06-11T09:13+0300

2025-06-11T09:13+0300

экономика

медь

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торги

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо снижается в среду после выхода сведений относительно переговоров по пошлинам между США и Китаем в Лондоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.02 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,05% - до 4,8975 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,37% - до 9 756,5 доллара, алюминия - выросла на 0,54%, до 2 492,5 доллара, цинка - на 0,3%, до 2 657,5 доллара. Ранее в среду заместитель министра коммерции КНР, представитель страны на международных торговых переговорах Ли Чэнган заявил, что прогресс, достигнутый на переговорах КНР и США в Лондоне, посодействует стабильному развитию торговых отношений двух стран.

https://1prime.ru/20250611/zoloto-858392384.html

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медь, рынок, торги