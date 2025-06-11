https://1prime.ru/20250611/medinskiy-858392624.html

Россия хочет мира, но готова дать ответ Украине, сообщил Мединский

Россия хочет мира, но готова дать ответ Украине, сообщил Мединский - 11.06.2025, ПРАЙМ

Россия хочет мира, но готова дать ответ Украине, сообщил Мединский

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Россия хочет мира, но если Киев продолжит руководствоваться национальными интересами других стран,... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T08:57+0300

2025-06-11T08:57+0300

2025-06-11T09:07+0300

политика

россия

украина

владимир мединский

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Россия хочет мира, но если Киев продолжит руководствоваться национальными интересами других стран, Москва будет вынуждена отреагировать."Мы хотим мира... Но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других, то мы будем просто вынуждены отреагировать", - заявил он в интервью изданию Wall Street Journal после последнего раунда переговоров в Стамбуле.Мединский, как подчеркивает газета, предупредил, что отсутствие компромисса со стороны Киева приведет лишь к большим территориальным потерям.Мединский также добавил, что длительную войну с Россией выиграть также не получится, приводя в пример 21-летнюю Северную войну, которую вела страна против Швеции в XVIII веке.Ранее Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, второй раунд прошел 2 июня. На встрече стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил ранее помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

https://1prime.ru/20250611/zakharova-858391565.html

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россия, украина, владимир мединский