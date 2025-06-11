https://1prime.ru/20250611/medinskiy-858393155.html
С Россией невозможно вести затяжные бои, заявил Мединский
С Россией невозможно вести затяжные бои, заявил Мединский - 11.06.2025, ПРАЙМ
С Россией невозможно вести затяжные бои, заявил Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, приведя в пример... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T09:07+0300
2025-06-11T09:07+0300
2025-06-11T09:07+0300
политика
россия
швеция
владимир мединский
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, приведя в пример Северную войну со Швецией. "С Россией невозможно вести длительную войну", - заявил Мединский в интервью изданию, сославшись на 21-летнюю войну России со Швецией в XVIII веке как на доказательство того, что РФ побеждает в затяжных боях.
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россия, швеция, владимир мединский
Политика, РОССИЯ, ШВЕЦИЯ, Владимир Мединский
С Россией невозможно вести затяжные бои, заявил Мединский
Мединский: с Россией невозможно вести затяжные бои, она в них побеждает