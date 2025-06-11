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С Россией невозможно вести затяжные бои, заявил Мединский - 11.06.2025, ПРАЙМ
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С Россией невозможно вести затяжные бои, заявил Мединский
С Россией невозможно вести затяжные бои, заявил Мединский - 11.06.2025, ПРАЙМ
С Россией невозможно вести затяжные бои, заявил Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, приведя в пример... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T09:07+0300
2025-06-11T09:07+0300
политика
россия
швеция
владимир мединский
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, приведя в пример Северную войну со Швецией. "С Россией невозможно вести длительную войну", - заявил Мединский в интервью изданию, сославшись на 21-летнюю войну России со Швецией в XVIII веке как на доказательство того, что РФ побеждает в затяжных боях.
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россия, швеция, владимир мединский
Политика, РОССИЯ, ШВЕЦИЯ, Владимир Мединский
09:07 11.06.2025
 
С Россией невозможно вести затяжные бои, заявил Мединский

Мединский: с Россией невозможно вести затяжные бои, она в них побеждает

© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин | Перейти в медиабанкВладимир Мединский во время второго раунда переговоров между делегациями России и Украины
Владимир Мединский во время второго раунда переговоров между делегациями России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, приведя в пример Северную войну со Швецией.
"С Россией невозможно вести длительную войну", - заявил Мединский в интервью изданию, сославшись на 21-летнюю войну России со Швецией в XVIII веке как на доказательство того, что РФ побеждает в затяжных боях.
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ПолитикаРОССИЯШВЕЦИЯВладимир Мединский
 
 
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