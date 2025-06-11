https://1prime.ru/20250611/medinskiy-858393155.html

С Россией невозможно вести затяжные бои, заявил Мединский

С Россией невозможно вести затяжные бои, заявил Мединский - 11.06.2025, ПРАЙМ

С Россией невозможно вести затяжные бои, заявил Мединский

Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, приведя в пример... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T09:07+0300

2025-06-11T09:07+0300

2025-06-11T09:07+0300

политика

россия

швеция

владимир мединский

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, приведя в пример Северную войну со Швецией. "С Россией невозможно вести длительную войну", - заявил Мединский в интервью изданию, сославшись на 21-летнюю войну России со Швецией в XVIII веке как на доказательство того, что РФ побеждает в затяжных боях.

https://1prime.ru/20250611/medinskiy-858392624.html

швеция

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россия, швеция, владимир мединский