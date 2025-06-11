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МЭР изучит альтернативу льготному кредитованию строительства отелей
МЭР изучит альтернативу льготному кредитованию строительства отелей - 11.06.2025, ПРАЙМ
МЭР изучит альтернативу льготному кредитованию строительства отелей
Минэкономразвития России работает над альтернативным льготному кредитованию механизмом финансирования строительства гостиниц, он подразумеваем привлечение... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T12:22+0300
2025-06-11T12:22+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития России работает над альтернативным льготному кредитованию механизмом финансирования строительства гостиниц, он подразумеваем привлечение частных инвестиций от граждан, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в рамках международного туристического форума "Путешествуй!". "Поскольку лимит по льготному кредитованию фактически выбрали в полном объеме, то сейчас на повестке дня альтернативный механизм финансирования создания гостиниц, та задача, по которой мы должны в этом году максимально продвинуться и по возможности решить. Это вопросы регуляторики, которые связаны с привлечением частных средств для строительства гостиничных номеров. Я имею в виду средства граждан", - сказал Вахруков. Механизм станет альтернативой действующей программе льготного кредитования создания отелей и туристической инфраструктуры. Замминистра уточнил, что такие механизмы сегодня есть, но "они нуждаются в донастройке, повышении гарантий как для инвесторов и операторов, так и для людей, которые вкладывают деньги в гостиничную недвижимость". "Мы рассчитываем в июле согласованную версию (нового механизма - ред.) начать обсуждать с регуляторами и будем такие законы готовить и вносить", - уточнил Вахруков. Он подчеркнул, что продления программы льготного кредитования создания отелей и туристической инфраструктуры в будущем пока не планируется. Программа льготного кредитования на строительство туристических объектов была запущена в 2021 году. В её рамках инвесторы могут получить кредит на строительство и реконструкцию гостиниц, многофункциональных комплексов, парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов. В середине апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что обратится в кабмин с просьбой о расширении лимитов программы. Причиной стал резко возросший интерес к ней со стороны инвесторов - спрос на участие в программе превысил лимиты, предусмотренные изначально.
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бизнес, финансы, россия, москва, максим решетников
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Максим Решетников
МЭР изучит альтернативу льготному кредитованию строительства отелей
МЭР работает над альтернативой льготному кредитованию строительства отелей
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития России работает над альтернативным льготному кредитованию механизмом финансирования строительства гостиниц, он подразумеваем привлечение частных инвестиций от граждан, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в рамках международного туристического форума "Путешествуй!".
"Поскольку лимит по льготному кредитованию фактически выбрали в полном объеме, то сейчас на повестке дня альтернативный механизм финансирования создания гостиниц, та задача, по которой мы должны в этом году максимально продвинуться и по возможности решить. Это вопросы регуляторики, которые связаны с привлечением частных средств для строительства гостиничных номеров. Я имею в виду средства граждан", - сказал Вахруков.
Механизм станет альтернативой действующей программе льготного кредитования создания отелей и туристической инфраструктуры.
Замминистра уточнил, что такие механизмы сегодня есть, но "они нуждаются в донастройке, повышении гарантий как для инвесторов и операторов, так и для людей, которые вкладывают деньги в гостиничную недвижимость". "Мы рассчитываем в июле согласованную версию (нового механизма - ред.) начать обсуждать с регуляторами и будем такие законы готовить и вносить", - уточнил Вахруков.
Он подчеркнул, что продления программы льготного кредитования создания отелей и туристической инфраструктуры в будущем пока не планируется.
Программа льготного кредитования на строительство туристических объектов была запущена в 2021 году. В её рамках инвесторы могут получить кредит на строительство и реконструкцию гостиниц, многофункциональных комплексов, парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов. В середине апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что обратится в кабмин с просьбой о расширении лимитов программы. Причиной стал резко возросший интерес к ней со стороны инвесторов - спрос на участие в программе превысил лимиты, предусмотренные изначально.
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