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Инфляция в России замедлилась до 9,71%
Инфляция в России замедлилась до 9,71% - 11.06.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России замедлилась до 9,71%
Инфляция в России на 9 июня замедлилась до 9,71% в годовом выражении с 9,85% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T19:26+0300
2025-06-11T19:26+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Инфляция в России на 9 июня замедлилась до 9,71% в годовом выражении с 9,85% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство в документе указывает, что оценка годовой инфляция на 2 июня была уточнена с учетом выхода в среду отчетных данных Росстата за май, и составила 9,85% (против прежних 9,66%). Как следует из документа, на продовольственные товары цены снизились на 0,01%. Снижение цен на плодоовощную продукции составило 0,6%, на остальные продукты - цены выросли за неделю на 0,04%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю с 3 по 9 июня темпы роста цен были околонулевыми (рост на 0,02% по сравнению с предыдущей неделей), в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - выросли на 0,07%.
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россия, москва, росстат
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Росстат
Инфляция в России замедлилась до 9,71%
МЭР: инфляция в России на 9 июня замедлилась до 9,71% в годовом выражении
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Инфляция в России на 9 июня замедлилась до 9,71% в годовом выражении с 9,85% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Министерство в документе указывает, что оценка годовой инфляция на 2 июня была уточнена с учетом выхода в среду отчетных данных Росстата за май, и составила 9,85% (против прежних 9,66%).
Как следует из документа, на продовольственные товары цены снизились на 0,01%. Снижение цен на плодоовощную продукции составило 0,6%, на остальные продукты - цены выросли за неделю на 0,04%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю с 3 по 9 июня темпы роста цен были околонулевыми (рост на 0,02% по сравнению с предыдущей неделей), в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - выросли на 0,07%.
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