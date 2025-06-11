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Инфляция в России замедлилась до 9,71%

Инфляция в России замедлилась до 9,71% - 11.06.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России замедлилась до 9,71%

Инфляция в России на 9 июня замедлилась до 9,71% в годовом выражении с 9,85% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T19:26+0300

2025-06-11T19:26+0300

2025-06-11T19:26+0300

экономика

россия

москва

росстат

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Инфляция в России на 9 июня замедлилась до 9,71% в годовом выражении с 9,85% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство в документе указывает, что оценка годовой инфляция на 2 июня была уточнена с учетом выхода в среду отчетных данных Росстата за май, и составила 9,85% (против прежних 9,66%). Как следует из документа, на продовольственные товары цены снизились на 0,01%. Снижение цен на плодоовощную продукции составило 0,6%, на остальные продукты - цены выросли за неделю на 0,04%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю с 3 по 9 июня темпы роста цен были околонулевыми (рост на 0,02% по сравнению с предыдущей неделей), в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - выросли на 0,07%.

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россия, москва, росстат