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Россия не будет менять подход к урегулированию на Украине, заявили в МИД
Россия не будет менять подход к урегулированию на Украине, заявили в МИД - 11.06.2025, ПРАЙМ
Россия не будет менять подход к урегулированию на Украине, заявили в МИД
Российский подход к урегулированию украинского кризиса останется неизменным, Россия всерьез нацелена на продолжение переговорного процесса, заявила официальный... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T13:40+0300
2025-06-11T13:40+0300
2025-06-11T13:40+0300
политика
россия
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мария захарова
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Российский подход к урегулированию украинского кризиса останется неизменным, Россия всерьез нацелена на продолжение переговорного процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наш подход к урегулированию украинского кризиса останется неизменным, и Россия всерьез нацелена на продолжение переговорного процесса с целью выхода на какие-то договоренности", - заявила она в ходе брифинга. Она отметила, что все параметры этих переговорных процессов были ранее обозначены российским руководством.
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россия, украина, мария захарова
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова
Россия не будет менять подход к урегулированию на Украине, заявили в МИД
Захарова: Российский подход к урегулированию украинского конфликта останется неизменным
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Российский подход к урегулированию украинского кризиса останется неизменным, Россия всерьез нацелена на продолжение переговорного процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наш подход к урегулированию украинского кризиса останется неизменным, и Россия всерьез нацелена на продолжение переговорного процесса с целью выхода на какие-то договоренности", - заявила она в ходе брифинга.
Она отметила, что все параметры этих переговорных процессов были ранее обозначены российским руководством.
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