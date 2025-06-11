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Россия не будет менять подход к урегулированию на Украине, заявили в МИД

Россия не будет менять подход к урегулированию на Украине, заявили в МИД - 11.06.2025, ПРАЙМ

Россия не будет менять подход к урегулированию на Украине, заявили в МИД

Российский подход к урегулированию украинского кризиса останется неизменным, Россия всерьез нацелена на продолжение переговорного процесса, заявила официальный... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T13:40+0300

2025-06-11T13:40+0300

2025-06-11T13:40+0300

политика

россия

украина

мария захарова

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Российский подход к урегулированию украинского кризиса останется неизменным, Россия всерьез нацелена на продолжение переговорного процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наш подход к урегулированию украинского кризиса останется неизменным, и Россия всерьез нацелена на продолжение переговорного процесса с целью выхода на какие-то договоренности", - заявила она в ходе брифинга. Она отметила, что все параметры этих переговорных процессов были ранее обозначены российским руководством.

https://1prime.ru/20250611/peskov-858404564.html

украина

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россия, украина, мария захарова