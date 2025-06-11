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Россия получила разъяснения Израиля о якобы передаче ракет Patriot Украине
Россия получила разъяснения Израиля о якобы передаче ракет Patriot Украине - 11.06.2025, ПРАЙМ
Россия получила разъяснения Израиля о якобы передаче ракет Patriot Украине
Москва получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи ракет Patriot Украине, эти сообщения не соответствовали действительности, сообщила официальный... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T14:48+0300
2025-06-11T14:48+0300
2025-06-11T14:48+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Москва получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи ракет Patriot Украине, эти сообщения не соответствовали действительности, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы получили разъяснение МИД Израиля о том, что данное утверждение (о том, что Израиль поставил Киеву ПВО - ред.) не соответствует действительности. Мы ориентируемся на официальное заверение израильской стороны о том, что это государство не поставляло и не намерено в будущем поставлять вооружение на Украину", - сказала Захарова на брифинге в среду. Как отметила представитель МИД, Москва убеждена, что такой подход отвечает национальным интересам России и Израиля, способствует сохранению и развитию сложившегося конструктивного двустороннего взаимодействия в различных областях.
https://1prime.ru/20250610/patriot-858364316.html
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Политика, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, МОСКВА, МИД
Россия получила разъяснения Израиля о якобы передаче ракет Patriot Украине
Захарова: РФ получила разъяснения Израиля о якобы передаче ракет Patriot Украине
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Москва получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи ракет Patriot Украине, эти сообщения не соответствовали действительности, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы получили разъяснение МИД Израиля о том, что данное утверждение (о том, что Израиль поставил Киеву ПВО - ред.) не соответствует действительности. Мы ориентируемся на официальное заверение израильской стороны о том, что это государство не поставляло и не намерено в будущем поставлять вооружение на Украину", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Как отметила представитель МИД, Москва убеждена, что такой подход отвечает национальным интересам России и Израиля, способствует сохранению и развитию сложившегося конструктивного двустороннего взаимодействия в различных областях.
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