https://1prime.ru/20250611/mid-858410232.html

Россия получила разъяснения Израиля о якобы передаче ракет Patriot Украине

Россия получила разъяснения Израиля о якобы передаче ракет Patriot Украине - 11.06.2025, ПРАЙМ

Россия получила разъяснения Израиля о якобы передаче ракет Patriot Украине

Москва получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи ракет Patriot Украине, эти сообщения не соответствовали действительности, сообщила официальный... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T14:48+0300

2025-06-11T14:48+0300

2025-06-11T14:48+0300

политика

россия

израиль

москва

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/21/842342131_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_7aedd9c12e65c3ff65474b9f319d8318.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Москва получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи ракет Patriot Украине, эти сообщения не соответствовали действительности, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы получили разъяснение МИД Израиля о том, что данное утверждение (о том, что Израиль поставил Киеву ПВО - ред.) не соответствует действительности. Мы ориентируемся на официальное заверение израильской стороны о том, что это государство не поставляло и не намерено в будущем поставлять вооружение на Украину", - сказала Захарова на брифинге в среду. Как отметила представитель МИД, Москва убеждена, что такой подход отвечает национальным интересам России и Израиля, способствует сохранению и развитию сложившегося конструктивного двустороннего взаимодействия в различных областях.

https://1prime.ru/20250610/patriot-858364316.html

израиль

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, израиль, москва, мид