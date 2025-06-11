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Минпромторг не видит предпосылок для регулирования цен на отдельные товары

Минпромторг не видит предпосылок для регулирования цен на отдельные товары - 11.06.2025, ПРАЙМ

Минпромторг не видит предпосылок для регулирования цен на отдельные товары

Минпромторг РФ в настоящее время не видит предпосылок для введения регулирования цен на отдельные товары, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T09:16+0300

2025-06-11T09:16+0300

2025-06-11T09:16+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Минпромторг РФ в настоящее время не видит предпосылок для введения регулирования цен на отдельные товары, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "В настоящее время Минпромторг России не видит предпосылок для введения регулирования цен на отдельные товары. На сегодняшний день ответственная работа торговли позволяет, грамотно распределяя наценки на различные товары, соблюдать баланс интересов", - сказал он в интервью "Российской газете". Чекушов отметил, что в последнее время наблюдается изменение структуры потребления в пользу более дорогих товаров. При этом цена на продукт может меняться по всей цепочке: от производителя до розничной торговой точки. При этом со стороны производителей продуктов питания Минпромторг не видит значительных рисков роста цен. Это связано с тем, что подходит время поступления на рынок нового урожая. "Например, мы ожидаем, что отечественный картофель нового урожая начнет поступать в торговые сети уже в ближайшее время. К тому же торговые сети внимательно следят за насыщенностью своих полок теми или иными позициями. Поэтому во время сезонных колебаний всегда идут поставки импортного картофеля. В данный момент эти контракты еще продолжают исполняться. По другим товарным категориями мы также не видим со стороны производства каких-то сигналов, которые могут говорить о резких скачках цен", - добавил Чекушов. Ведомство разработало предложение по переходу на долгосрочные контракты поставщиков и торговых сетей с фиксированной вилкой цены на овощи "борщевого набора", указал он. Такой механизм в дальнейшем может распространиться и на другие категории товаров. "Сейчас в крупных торговых сетях доля продаж с наценкой не более 10% составляет около трети востребованных населением товаров", - заключил Чекушов.

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