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Минсельхоз будет выдавать субсидии на создание сельской туринфраструктуры

Минсельхоз будет выдавать субсидии на создание сельской туринфраструктуры - 11.06.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз будет выдавать субсидии на создание сельской туринфраструктуры

Минсельхоз намерен в 2026 году запустить выдачу субсидий на создание туристической инфраструктуры на селе, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T15:32+0300

2025-06-11T15:32+0300

2025-06-11T15:32+0300

туризм

сельское хозяйство

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Минсельхоз намерен в 2026 году запустить выдачу субсидий на создание туристической инфраструктуры на селе, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. "Со следующего года мы хотим добавить субсидию дополнительную на мероприятие по аграрному туризму. То есть у нас есть грант, который мы платим сразу. Но нам не хватает инженерной инфраструктуры и благоустройства. И на это будет субсидия, потому что гранты давать опасно, это все-таки бюджетные деньги. Мы будем предлагать субсидию нашим производителям", - сказала Лут в ходе международного туристического форума "Путешествуй!". В отношении действующих мер поддержки сельскохозяйственного туризма она отметила, что в России их "немного, но достаточно". "В 2022 году мы начали уделять внимание сельскохозяйственному туризму.... Разработали грант на развитие туризма. За эти годы мы выделили 2 миллиарда рублей", - уточнила министр. "Что нам предстоит еще сделать в ближайшем будущем в рамках туризма - на ближайшие два года у нас заложено более 2 миллиардов рублей поддержки. Мы видим, что более 4 миллионов туристов и экскурсантов, которые не останавливаются на ночевку, могут посетить наши объекты", - добавила она.

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туризм, сельское хозяйство, минсельхоз, оксана лут, бизнес