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Миронов просит разрешить участникам СВО бесплатно пользоваться аэропортами - 11.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Миронов просит разрешить участникам СВО бесплатно пользоваться аэропортами
Миронов просит разрешить участникам СВО бесплатно пользоваться аэропортами - 11.06.2025, ПРАЙМ
Миронов просит разрешить участникам СВО бесплатно пользоваться аэропортами
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T04:20+0300
2025-06-11T04:20+0300
бизнес
экономика
россия
сергей миронов
михаил мишустин
владимир путин
минфин
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить участникам СВО, включая добровольцев и членов их семей, бесплатно пользоваться бизнес-залами аэропортов, вокзалов, портов, автобусных станций и иных транспортных узлов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается расширить меры социальной защиты, включив право на бесплатное посещение бизнес-залов всех транспортных узлов (терминалов), таких как вокзалы, аэропорты, морские и речные порты, автобусные станции", - сказано в письме. В обращении Миронов отметил, что действующее законодательство, включая закон "О статусе военнослужащих", уже гарантирует военнослужащим бесплатный проезд в служебных целях, однако вопросы комфорта и дополнительных услуг остаются за рамками регулирования. По его мнению, целесообразно внести изменения в законодательство, регулирующее статус военнослужащего, а также в правовые акты, регулирующие отношения в сфере перевозок пассажиров общественным транспортом, закрепив право участников СВО, включая добровольцев и членов их семей, на доступ в бизнес-залы аэропортов, вокзалов, портов, автобусных станций и иных транспортных узлов. Политик считает, что это позволит обеспечить достойные условия во время переездов участников специальной военной операции. Лидер партии также уточнил, что финансирование инициативы может быть реализовано через механизм государственно-частного партнерства с компенсацией затрат транспортным компаниям из федерального бюджета. Для этого, по его словам, потребуется внести корректировки в федеральный закон о бюджете, предусмотрев отдельную строку расходов. Миронов добавил, что, учитывая поручения президента России Владимира Путина о "сокращении бюрократических барьеров для участников СВО", реализация данной меры должна быть максимально упрощена. Для оперативной проработки вопроса он предложил создать межведомственную рабочую группу с участием Минобороны, Минтранса и Минфина, которая подготовит проект необходимых поправок и подзаконных актов и обеспечит их принятие в приоритетном порядке.
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бизнес, россия, сергей миронов, михаил мишустин, владимир путин, минфин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Минфин
04:20 11.06.2025
 
Миронов просит разрешить участникам СВО бесплатно пользоваться аэропортами

Миронов предложил разрешить участникам СВО бесплатно пользоваться бизнес-залами аэропортов

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить участникам СВО, включая добровольцев и членов их семей, бесплатно пользоваться бизнес-залами аэропортов, вокзалов, портов, автобусных станций и иных транспортных узлов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается расширить меры социальной защиты, включив право на бесплатное посещение бизнес-залов всех транспортных узлов (терминалов), таких как вокзалы, аэропорты, морские и речные порты, автобусные станции", - сказано в письме.
В обращении Миронов отметил, что действующее законодательство, включая закон "О статусе военнослужащих", уже гарантирует военнослужащим бесплатный проезд в служебных целях, однако вопросы комфорта и дополнительных услуг остаются за рамками регулирования.
По его мнению, целесообразно внести изменения в законодательство, регулирующее статус военнослужащего, а также в правовые акты, регулирующие отношения в сфере перевозок пассажиров общественным транспортом, закрепив право участников СВО, включая добровольцев и членов их семей, на доступ в бизнес-залы аэропортов, вокзалов, портов, автобусных станций и иных транспортных узлов. Политик считает, что это позволит обеспечить достойные условия во время переездов участников специальной военной операции.
Лидер партии также уточнил, что финансирование инициативы может быть реализовано через механизм государственно-частного партнерства с компенсацией затрат транспортным компаниям из федерального бюджета. Для этого, по его словам, потребуется внести корректировки в федеральный закон о бюджете, предусмотрев отдельную строку расходов.
Миронов добавил, что, учитывая поручения президента России Владимира Путина о "сокращении бюрократических барьеров для участников СВО", реализация данной меры должна быть максимально упрощена.
Для оперативной проработки вопроса он предложил создать межведомственную рабочую группу с участием Минобороны, Минтранса и Минфина, которая подготовит проект необходимых поправок и подзаконных актов и обеспечит их принятие в приоритетном порядке.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСергей МироновМихаил МишустинВладимир ПутинМинфин
 
 
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