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Мишустин призвал обеспечить качество медпомощи на приграничных территориях - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Мишустин призвал обеспечить качество медпомощи на приграничных территориях
Мишустин призвал обеспечить качество медпомощи на приграничных территориях - 11.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал обеспечить качество медпомощи на приграничных территориях
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность обеспечения качества оказания медицинской помощи на приграничных с Украиной территориях. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T10:36+0300
2025-06-11T10:36+0300
общество
россия
украина
михаил мишустин
омс
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность обеспечения качества оказания медицинской помощи на приграничных с Украиной территориях. Мишустин в среду провел встречу с главой Федерального фонда ОМС Ильей Баланиным, отметив, что фонд выполняет важнейшую функцию в России, практически обеспечивая бесплатную медицинскую помощь по всей стране, по самым важным направлениям. "Без сомнения, необходимо обеспечить всех, кто проживает на приграничных территориях, качественным медицинским обслуживанием. Очень много нюансов, особенно там, где идут боевые действия", - отметил Мишустин на встрече.
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общество , россия, украина, михаил мишустин, омс
Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Михаил Мишустин, ОМС
10:36 11.06.2025
 
Мишустин призвал обеспечить качество медпомощи на приграничных территориях

Мишустин: важно обеспечить качество оказания медпомощи на границе с Украиной

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность обеспечения качества оказания медицинской помощи на приграничных с Украиной территориях.
Мишустин в среду провел встречу с главой Федерального фонда ОМС Ильей Баланиным, отметив, что фонд выполняет важнейшую функцию в России, практически обеспечивая бесплатную медицинскую помощь по всей стране, по самым важным направлениям.
"Без сомнения, необходимо обеспечить всех, кто проживает на приграничных территориях, качественным медицинским обслуживанием. Очень много нюансов, особенно там, где идут боевые действия", - отметил Мишустин на встрече.
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