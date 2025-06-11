https://1prime.ru/20250611/mishustin-858396239.html

Мишустин призвал обеспечить качество медпомощи на приграничных территориях

Мишустин призвал обеспечить качество медпомощи на приграничных территориях - 11.06.2025, ПРАЙМ

Мишустин призвал обеспечить качество медпомощи на приграничных территориях

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность обеспечения качества оказания медицинской помощи на приграничных с Украиной территориях. | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T10:36+0300

2025-06-11T10:36+0300

2025-06-11T10:36+0300

общество

россия

украина

михаил мишустин

омс

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность обеспечения качества оказания медицинской помощи на приграничных с Украиной территориях. Мишустин в среду провел встречу с главой Федерального фонда ОМС Ильей Баланиным, отметив, что фонд выполняет важнейшую функцию в России, практически обеспечивая бесплатную медицинскую помощь по всей стране, по самым важным направлениям. "Без сомнения, необходимо обеспечить всех, кто проживает на приграничных территориях, качественным медицинским обслуживанием. Очень много нюансов, особенно там, где идут боевые действия", - отметил Мишустин на встрече.

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общество , россия, украина, михаил мишустин, омс