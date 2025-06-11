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В Москве задержали мужчину, забравшего у подростка 38 миллионов рублей
В Москве задержали мужчину, забравшего у подростка 38 миллионов рублей - 11.06.2025, ПРАЙМ
В Москве задержали мужчину, забравшего у подростка 38 миллионов рублей
Участника аферы, забравшего у подростка в Москве 38 миллионов рублей, задержали, им оказался житель Иркутской области, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T15:03+0300
2025-06-11T15:03+0300
2025-06-11T15:03+0300
мошенничество
общество
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Участника аферы, забравшего у подростка в Москве 38 миллионов рублей, задержали, им оказался житель Иркутской области, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. По данным МВД, злоумышленники позвонили несовершеннолетней дочери жительницы Москвы и представились сотрудниками различных организаций. Под предлогом декларирования средств они убедили подростка собрать семейные сбережения, включая валюту, и передать их курьеру. Общий ущерб превысил 38 миллионов рублей. "Задержан участник аферы, забравший у подростка из Москвы 38 млн рублей, принадлежавших его родителям. Им оказался 24-летний житель Иркутской области", - говорится в сообщении. Оперативники выяснили, что подозреваемый, действуя по указанию анонимных кураторов, прибыл в Москву, забрал деньги и перевёл их сообщникам. За свои услуги он получил вознаграждение и вернулся на малую родину. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигуранта заключили под стражу.
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общество , россия, москва, иркутская область, мвд
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Иркутская область, МВД
В Москве задержали мужчину, забравшего у подростка 38 миллионов рублей
В Москве задержали участника аферы, забравшего у подростка 38 миллионов рублей
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Участника аферы, забравшего у подростка в Москве 38 миллионов рублей, задержали, им оказался житель Иркутской области, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
По данным МВД, злоумышленники позвонили несовершеннолетней дочери жительницы Москвы и представились сотрудниками различных организаций. Под предлогом декларирования средств они убедили подростка собрать семейные сбережения, включая валюту, и передать их курьеру. Общий ущерб превысил 38 миллионов рублей.
"Задержан участник аферы, забравший у подростка из Москвы 38 млн рублей, принадлежавших его родителям. Им оказался 24-летний житель Иркутской области", - говорится в сообщении.
Оперативники выяснили, что подозреваемый, действуя по указанию анонимных кураторов, прибыл в Москву, забрал деньги и перевёл их сообщникам. За свои услуги он получил вознаграждение и вернулся на малую родину.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигуранта заключили под стражу.
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