https://1prime.ru/20250611/moshenniki-858389727.html

Мошенники стали звонить россиянам под видом социологов

Мошенники стали звонить россиянам под видом социологов - 11.06.2025, ПРАЙМ

Мошенники стали звонить россиянам под видом социологов

Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников различных исследовательских организаций и центров социологических исследований для того, чтобы записать... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T06:27+0300

2025-06-11T06:27+0300

2025-06-11T06:27+0300

общество

россия

москва

visionlabs

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников различных исследовательских организаций и центров социологических исследований для того, чтобы записать голос человека для создания дипфейков, сообщила РИА Новости заместитель директора по продуктам VisionLabs Татьяна Дешкина. "Мошенники могут представляться сотрудниками различных исследовательских организаций и центров социологических исследований, чтобы записать голос человека и в будущем клонировать его для создания дипфейка. Главная задача злоумышленников – удержать пользователя на линии как можно дольше", - сказала Дешкина. Эксперт рассказала, что для того, чтобы клонировать голос, нужна запись длиной 20 секунд с разной интонацией и без посторонних шумов. Чем длиннее запись, тем качественнее получается подделка. Потом злоумышленники придают записи естественность, чтобы обойти детекторы - они добавляют эффекты плохой связи и фоновые шумы, например, звуки проезжающих машин или разговоры. "Разработчики учитывают все эти факторы при разработке дипфейк-детекторов и постоянно обновляют такие системы, чтобы они могли распознавать новые виды дипфейков", - добавила Дешкина. Самыми опасными являются комбинированные схемы, в которых подделанный голос сочетается с изображением или видеозаписью. Так, мошенники могут создать фальшивый профиль в мессенджере или соцсетях, а потом отправлять видеодипфейки и голосовые сообщения. Это может ввести в заблуждение даже человека, хорошо разбирающегося в технологиях. Однако пока такие схемы остаются технически сложными в реализации, отметила эксперт. "Финансовые организации и государственные сервисы могут защитить пользователей с помощью многофакторной аутентификации и дипфейк-детекторов. В ближайшем будущем мобильные телефоны, социальные сети и мессенджеры, скорее всего, также получат встроенные системы для распознавания контента, созданного при помощи нейросетей", - добавила Дешкина. Для того, чтобы себя обезопасить можно использовать определитель номера. Эксперт советует не делиться конфиденциальной информацией или личными данными, какую бы организацию ни представлял звонящий — в большинстве случаев эти сведения не требуются.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, visionlabs