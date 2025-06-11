https://1prime.ru/20250611/moshenniki-858394851.html
МВД рассказало, как обманывают мошенники в онлайн-знакомствах
МВД рассказало, как обманывают мошенники в онлайн-знакомствах - 11.06.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало, как обманывают мошенники в онлайн-знакомствах
Мошенники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут "живое" общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T10:01+0300
2025-06-11T10:01+0300
2025-06-11T10:01+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мошенники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут "живое" общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в псевдоинвестиции или предлагают "встретиться" и присылают фишинговую ссылку на билеты, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут "живое" общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в псевдоинвестиции или предлагают "встретиться", прислав ссылку на фальшивый билетный сайт", - говорится в сообщении. В материалах, подготовленных совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным, говорится, что общение может длиться несколько дней, чтобы установить доверие, для этого мошенники используют специальные Telegram-боты, где берут голосовые сообщения и видео реальных девушек. По одной из схем, "партнер" упоминает дорогие покупки и рассказывает, что заработал на трейдинге криптовалютой. Пользователю предлагают тоже зарегистрироваться на платформе. Деньги на фейковом счёте растут, затем "партнер" просит вывести доход, присылает номер карты и чек. "Деньги уходят мошенникам, а жертва остаётся ни с чем", - предупреждают правоохранители. По другой схеме, "девушка" предлагает встретиться и просит купить билет на поезд или самолет и присылает ссылку на фейковый сайт. Деньги вновь уходят мошенникам, после чего "незнакомка" пропадает.
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общество , мвд, финансы, мошеннические схемы
Мошенничество, Общество , МВД, Финансы, мошеннические схемы
МВД рассказало, как обманывают мошенники в онлайн-знакомствах
МВД: мошенники под предлогом встречи высылают жертвам фишинговые ссылки на билеты
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мошенники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут "живое" общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в псевдоинвестиции или предлагают "встретиться" и присылают фишинговую ссылку на билеты, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут "живое" общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в псевдоинвестиции или предлагают "встретиться", прислав ссылку на фальшивый билетный сайт", - говорится в сообщении.
В материалах, подготовленных совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным, говорится, что общение может длиться несколько дней, чтобы установить доверие, для этого мошенники используют специальные Telegram-боты, где берут голосовые сообщения и видео реальных девушек.
По одной из схем, "партнер" упоминает дорогие покупки и рассказывает, что заработал на трейдинге криптовалютой.
Пользователю предлагают тоже зарегистрироваться на платформе. Деньги на фейковом счёте растут, затем "партнер" просит вывести доход, присылает номер карты и чек.
"Деньги уходят мошенникам, а жертва остаётся ни с чем", - предупреждают правоохранители.
По другой схеме, "девушка" предлагает встретиться и просит купить билет на поезд или самолет и присылает ссылку на фейковый сайт. Деньги вновь уходят мошенникам, после чего "незнакомка" пропадает.
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