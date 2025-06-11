Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД рассказало, как обманывают мошенники в онлайн-знакомствах - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250611/moshenniki-858394851.html
МВД рассказало, как обманывают мошенники в онлайн-знакомствах
МВД рассказало, как обманывают мошенники в онлайн-знакомствах - 11.06.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало, как обманывают мошенники в онлайн-знакомствах
Мошенники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут "живое" общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T10:01+0300
2025-06-11T10:01+0300
мошенничество
общество
мвд
финансы
мошеннические схемы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857558972_0:140:2688:1652_1920x0_80_0_0_389d5b0376d43c744c90d6b3f109deab.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мошенники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут "живое" общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в псевдоинвестиции или предлагают "встретиться" и присылают фишинговую ссылку на билеты, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут "живое" общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в псевдоинвестиции или предлагают "встретиться", прислав ссылку на фальшивый билетный сайт", - говорится в сообщении. В материалах, подготовленных совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным, говорится, что общение может длиться несколько дней, чтобы установить доверие, для этого мошенники используют специальные Telegram-боты, где берут голосовые сообщения и видео реальных девушек. По одной из схем, "партнер" упоминает дорогие покупки и рассказывает, что заработал на трейдинге криптовалютой. Пользователю предлагают тоже зарегистрироваться на платформе. Деньги на фейковом счёте растут, затем "партнер" просит вывести доход, присылает номер карты и чек. "Деньги уходят мошенникам, а жертва остаётся ни с чем", - предупреждают правоохранители. По другой схеме, "девушка" предлагает встретиться и просит купить билет на поезд или самолет и присылает ссылку на фейковый сайт. Деньги вновь уходят мошенникам, после чего "незнакомка" пропадает.
https://1prime.ru/20250611/moshenniki-858389727.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857558972_150:0:2539:1792_1920x0_80_0_0_3ce933a541050d4e1376e9c817a1e6df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мвд, финансы, мошеннические схемы
Мошенничество, Общество , МВД, Финансы, мошеннические схемы
10:01 11.06.2025
 
МВД рассказало, как обманывают мошенники в онлайн-знакомствах

МВД: мошенники под предлогом встречи высылают жертвам фишинговые ссылки на билеты

© РИА Новости . Сгенерировано ИИМолодой человек разговаривает по телефону
Молодой человек разговаривает по телефону - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мошенники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут "живое" общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в псевдоинвестиции или предлагают "встретиться" и присылают фишинговую ссылку на билеты, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут "живое" общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в псевдоинвестиции или предлагают "встретиться", прислав ссылку на фальшивый билетный сайт", - говорится в сообщении.
В материалах, подготовленных совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным, говорится, что общение может длиться несколько дней, чтобы установить доверие, для этого мошенники используют специальные Telegram-боты, где берут голосовые сообщения и видео реальных девушек.
По одной из схем, "партнер" упоминает дорогие покупки и рассказывает, что заработал на трейдинге криптовалютой.
Пользователю предлагают тоже зарегистрироваться на платформе. Деньги на фейковом счёте растут, затем "партнер" просит вывести доход, присылает номер карты и чек.
"Деньги уходят мошенникам, а жертва остаётся ни с чем", - предупреждают правоохранители.
По другой схеме, "девушка" предлагает встретиться и просит купить билет на поезд или самолет и присылает ссылку на фейковый сайт. Деньги вновь уходят мошенникам, после чего "незнакомка" пропадает.
Молодой человек в захламленном помещении разговаривает по телефону - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Мошенники стали звонить россиянам под видом социологов
06:27
 
МошенничествоОбществоМВДФинансымошеннические схемы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала