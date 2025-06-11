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ВТБ сообщил о новой схеме обмана с маскировкой под школьных психологов

ВТБ сообщил о новой схеме обмана с маскировкой под школьных психологов - 11.06.2025, ПРАЙМ

ВТБ сообщил о новой схеме обмана с маскировкой под школьных психологов

Мошенники придумали новую схему - они маскируются под школьных психологов, чтобы получить доступ к данным и счетам родителей школьников и украсть деньги,... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T10:04+0300

2025-06-11T10:04+0300

2025-06-11T10:04+0300

мошенничество

втб

финансы

мошеннические схемы

дети

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мошенники придумали новую схему - они маскируются под школьных психологов, чтобы получить доступ к данным и счетам родителей школьников и украсть деньги, сообщает ВТБ. "Специалисты ВТБ выявили новую схему обмана - мошенники под видом школьного психолога пытаются получить доступ к персональным данным и банковским счетам родителей. В результате такое общение может обернуться финансовыми потерями", - говорится в сообщении. ВТБ предупреждает, что злоумышленники звонят родителям, представляясь методистами или психологами из школы. Под предлогом "обязательного психологического тестирования" или "формирования характеристики" для получения итоговой аттестации требуют срочно предоставить личные данные или пройти тестирование. В ходе разговора могут запрашивать: персональные данные ребенка, реквизиты документов (паспорта, СНИЛС), доступ к устройствам (установка "тестового приложения"), отмечает ВТБ. Далее эта информация может быть использована для восстановления доступа в личный кабинет госпорталов или банковских приложений, в схемах с социальной инженерией (звонки "из банка" с просьбой "подтвердить операцию") или для оформления кредита на имя родителей, предупреждают в банке. "Мошенники стали особенно активно использовать школьную тематику, играя на родительских чувствах. Они создают искусственное ощущение срочности, специально используют официальные термины вроде "государственная аттестация" или "характеристика ученика", чтобы вызвать доверие и помешать жертве трезво оценить ситуацию", - отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.

https://1prime.ru/20250611/moshenniki-858394851.html

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втб, финансы, мошеннические схемы, дети