Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ сообщил о новой схеме обмана с маскировкой под школьных психологов - 11.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250611/moshenniki-858395106.html
ВТБ сообщил о новой схеме обмана с маскировкой под школьных психологов
ВТБ сообщил о новой схеме обмана с маскировкой под школьных психологов - 11.06.2025, ПРАЙМ
ВТБ сообщил о новой схеме обмана с маскировкой под школьных психологов
Мошенники придумали новую схему - они маскируются под школьных психологов, чтобы получить доступ к данным и счетам родителей школьников и украсть деньги,... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T10:04+0300
2025-06-11T10:04+0300
мошенничество
втб
финансы
мошеннические схемы
дети
https://cdnn.1prime.ru/img/83052/75/830527521_0:273:2871:1887_1920x0_80_0_0_e686cce086c34c09fa421d6962eb4bf2.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мошенники придумали новую схему - они маскируются под школьных психологов, чтобы получить доступ к данным и счетам родителей школьников и украсть деньги, сообщает ВТБ. "Специалисты ВТБ выявили новую схему обмана - мошенники под видом школьного психолога пытаются получить доступ к персональным данным и банковским счетам родителей. В результате такое общение может обернуться финансовыми потерями", - говорится в сообщении. ВТБ предупреждает, что злоумышленники звонят родителям, представляясь методистами или психологами из школы. Под предлогом "обязательного психологического тестирования" или "формирования характеристики" для получения итоговой аттестации требуют срочно предоставить личные данные или пройти тестирование. В ходе разговора могут запрашивать: персональные данные ребенка, реквизиты документов (паспорта, СНИЛС), доступ к устройствам (установка "тестового приложения"), отмечает ВТБ. Далее эта информация может быть использована для восстановления доступа в личный кабинет госпорталов или банковских приложений, в схемах с социальной инженерией (звонки "из банка" с просьбой "подтвердить операцию") или для оформления кредита на имя родителей, предупреждают в банке. "Мошенники стали особенно активно использовать школьную тематику, играя на родительских чувствах. Они создают искусственное ощущение срочности, специально используют официальные термины вроде "государственная аттестация" или "характеристика ученика", чтобы вызвать доверие и помешать жертве трезво оценить ситуацию", - отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.
https://1prime.ru/20250611/moshenniki-858394851.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83052/75/830527521_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5fdacb999b1bfe98ebd0fcdaa24b5e61.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
втб, финансы, мошеннические схемы, дети
Мошенничество, ВТБ, Финансы, мошеннические схемы, дети
10:04 11.06.2025
 
ВТБ сообщил о новой схеме обмана с маскировкой под школьных психологов

ВТБ: мошенники под видом школьных психологов получают доступ к счетам родителей школьников

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк" Дети
Дети - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Мошенники придумали новую схему - они маскируются под школьных психологов, чтобы получить доступ к данным и счетам родителей школьников и украсть деньги, сообщает ВТБ.
"Специалисты ВТБ выявили новую схему обмана - мошенники под видом школьного психолога пытаются получить доступ к персональным данным и банковским счетам родителей. В результате такое общение может обернуться финансовыми потерями", - говорится в сообщении.
ВТБ предупреждает, что злоумышленники звонят родителям, представляясь методистами или психологами из школы. Под предлогом "обязательного психологического тестирования" или "формирования характеристики" для получения итоговой аттестации требуют срочно предоставить личные данные или пройти тестирование. В ходе разговора могут запрашивать: персональные данные ребенка, реквизиты документов (паспорта, СНИЛС), доступ к устройствам (установка "тестового приложения"), отмечает ВТБ.
Далее эта информация может быть использована для восстановления доступа в личный кабинет госпорталов или банковских приложений, в схемах с социальной инженерией (звонки "из банка" с просьбой "подтвердить операцию") или для оформления кредита на имя родителей, предупреждают в банке.
"Мошенники стали особенно активно использовать школьную тематику, играя на родительских чувствах. Они создают искусственное ощущение срочности, специально используют официальные термины вроде "государственная аттестация" или "характеристика ученика", чтобы вызвать доверие и помешать жертве трезво оценить ситуацию", - отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.
Молодой человек разговаривает по телефону - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
МВД рассказало, как обманывают мошенники в онлайн-знакомствах
10:01
 
МошенничествоВТБФинансымошеннические схемыдети
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала