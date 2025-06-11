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МВД задержало 12 аферистов, обманувших москвичей на миллионы рублей

МВД задержало 12 аферистов, обманувших москвичей на миллионы рублей - 11.06.2025, ПРАЙМ

МВД задержало 12 аферистов, обманувших москвичей на миллионы рублей

Правоохранители задержали 12 человек, которые обвиняются в хищении миллионов рублей у москвичей под видом сотрудников официального поставщика электроэнергии,... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T10:25+0300

2025-06-11T10:25+0300

2025-06-11T10:25+0300

мошенничество

москва

мвд

аферисты

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Правоохранители задержали 12 человек, которые обвиняются в хищении миллионов рублей у москвичей под видом сотрудников официального поставщика электроэнергии, мошенники убеждали жертв в необходимости замены оборудования, сообщила в среду журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Москве злоумышленники создали фирму-двойника официального поставщика электроэнергии на территории Московского региона. Они убеждали граждан в необходимости срочной замены электрооборудования. В заранее согласованное время к потерпевшим под видом специалистов энергетической компании приходили участники группы и меняли исправное оборудование на дешевые некачественные аналоги. При этом требовали оплатить работу по высоким тарифам", - рассказала Волк. По ее данным, полицейские в Москве задержали 12 жителей разных регионов России, подозреваемых в совершении этого преступления. По имеющимся оперативным данным, от действий лжеэлектриков пострадали сотни москвичей, а причиненный ущерб исчисляется миллионами рублей, при этом многие из жертв обмана – пенсионеры. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), уточнила Волк. В шести регионах России полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии также провели обыски и задержания. Были изъяты средства связи, документация, электрооборудование, инструменты для монтажа, бланки квитанций, удостоверения работников энергетической компании и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Задержанные доставлены в Москву, им предъявлено обвинение. Троим предполагаемым организаторам криминальной схемы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще девяти фигурантам – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, мвд, аферисты